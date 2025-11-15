O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Birigui, abriu inscrições para 40 vagas gratuitas do curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio, voltado a jovens e adultos que concluíram o Ensino Fundamental, têm 18 anos ou mais e desejam retomar os estudos. A formação, oferecida na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), é uma oportunidade para quem não concluiu o Ensino Médio e busca qualificação profissional para melhorar sua inserção no mercado de trabalho.
As inscrições ficam abertas de 4 a 30 de novembro de 2025, são gratuitas e podem ser feitas pelo celular, por meio de formulário online. A seleção dos candidatos será realizada por sorteio, com resultado previsto para 19 de dezembro. O atendimento também é oferecido presencialmente no campus para quem precisar de ajuda no processo de inscrição.
O curso forma profissionais aptos a atuar no setor de comércio, área que segue entre as que mais empregam no país. O técnico em Comércio é responsável por atividades como controle de estoque, atendimento ao cliente, vendas, operações logísticas, apoio administrativo, pesquisa de mercado e organização de processos internos. Trata-se de um profissional versátil, valorizado tanto no comércio tradicional quanto no comércio digital, setor que segue em franca expansão.
Para especialistas em educação profissional, a formação integrada ao EJA é essencial para ampliar as oportunidades de trabalhadores adultos que enfrentaram interrupções na vida escolar. Além de concluir o Ensino Médio, o estudante sai com uma qualificação técnica reconhecida nacionalmente, aumentando suas chances de empregabilidade e de progressão dentro das empresas. Em períodos de forte competitividade, cursos como o Técnico em Comércio se tornam diferencial para quem busca reinserção imediata no mercado formal.
O IFSP Birigui também abriu inscrições para o processo seletivo da Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, oferecida de forma gratuita na modalidade EAD, com encontros presenciais quinzenais. São 30 vagas e as inscrições seguem até 24 de novembro de 2025. A especialização é voltada a profissionais da educação e tem como objetivo qualificar docentes para atuar com metodologias atualizadas e práticas pedagógicas alinhadas às demandas atuais das escolas.
Os interessados podem obter mais informações diretamente com o campus, por telefone, WhatsApp ou atendimento presencial. O IFSP reforça que as inscrições são gratuitas e que a instituição está disponível para orientar candidatos que precisarem de suporte.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.