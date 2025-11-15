Um menino de 6 anos foi picado por um escorpião dentro de uma escola municipal de Fernandópolis na última quarta-feira (12). O acidente aconteceu no pátio da Escola Municipal Renato Zocca, quando o animal atingiu o dedo do pé direito da criança.
De acordo com o que foi divulgado nesta sexta-feira (14), assim que perceberam o ocorrido, funcionários acionaram os responsáveis, que levaram o estudante à UPA da cidade. De lá, ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde passou por avaliação médica e permaneceu em observação.
Segundo o hospital, não houve necessidade de aplicar o soro antiescorpiônico e o garoto recebeu apenas um bloqueio anestésico para aliviar a dor, sendo liberado após monitoramento.
Autoridades de saúde reforçam que, nesta época do ano, é comum o aparecimento de escorpiões em áreas urbanas, especialmente em locais com acúmulo de entulho, jardins, rachaduras e ambientes úmidos. Para prevenir acidentes, especialistas recomendam manter quintais limpos, vedar frestas e ralos, evitar acúmulo de materiais e inspecionar roupas, calçados e brinquedos antes do uso, especialmente em escolas e residências.
Em caso de picada, a orientação é procurar imediatamente atendimento médico. A recomendação é não realizar cortes, torniquetes ou aplicar substâncias caseiras. É importante manter a calma, higienizar o local com água e sabão, evitar compressas quentes ou apertadas e, se possível, capturar o escorpião com segurança para identificação, sem se arriscar. O soro só é aplicado quando há indicação clínica, principalmente em crianças pequenas e idosos.
