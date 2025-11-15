Um menino de 6 anos foi picado por um escorpião dentro de uma escola municipal de Fernandópolis na última quarta-feira (12). O acidente aconteceu no pátio da Escola Municipal Renato Zocca, quando o animal atingiu o dedo do pé direito da criança.

De acordo com o que foi divulgado nesta sexta-feira (14), assim que perceberam o ocorrido, funcionários acionaram os responsáveis, que levaram o estudante à UPA da cidade. De lá, ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde passou por avaliação médica e permaneceu em observação.

Segundo o hospital, não houve necessidade de aplicar o soro antiescorpiônico e o garoto recebeu apenas um bloqueio anestésico para aliviar a dor, sendo liberado após monitoramento.