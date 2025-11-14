14 de novembro de 2025
COMBATE AO CRIME

Operação da DISE apreende maconha em quarto alugado em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Entorpecentes apreendidos pela Polícia Civil durante a operação.
Entorpecentes apreendidos pela Polícia Civil durante a operação.

Uma operação realizada na tarde desta quinta-feira pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Araçatuba revelou um esquema de armazenamento de drogas em uma residência no bairro Ipanema. A ação teve início após a Polícia Civil receber a informação de que um homem conhecido pelo apelido “Japa” teria alugado um quarto exclusivamente para guardar entorpecentes.

No endereço indicado, na Rua L. de M., os investigadores foram recebidos por G.R.C.A.Z., moradora do imóvel. Ela admitiu ter alugado o cômodo ao suspeito e autorizou a entrada da equipe. Dentro do quarto, os policiais encontraram grande quantidade de maconha já fracionada e pronta para distribuição.

Foram apreendidos:

  • 83 porções de maconha embaladas em invólucros amarelos
  • 12 porções embaladas em invólucros marrons
  • 1 fragmento adicional da droga
  • 2 balanças de precisão

Ao todo, 96 unidades de maconha foram recolhidas. A moradora foi encaminhada ao Plantão Policial juntamente com o material. Segundo a DISE, ela colaborou com a ação e não houve necessidade de algemas. O suspeito conhecido como “Japa” segue sendo procurado.

A Polícia Civil continuará as investigações para identificar a origem da droga e eventuais outros envolvidos no esquema.

