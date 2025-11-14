Uma operação realizada na tarde desta quinta-feira pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Araçatuba revelou um esquema de armazenamento de drogas em uma residência no bairro Ipanema. A ação teve início após a Polícia Civil receber a informação de que um homem conhecido pelo apelido “Japa” teria alugado um quarto exclusivamente para guardar entorpecentes.

No endereço indicado, na Rua L. de M., os investigadores foram recebidos por G.R.C.A.Z., moradora do imóvel. Ela admitiu ter alugado o cômodo ao suspeito e autorizou a entrada da equipe. Dentro do quarto, os policiais encontraram grande quantidade de maconha já fracionada e pronta para distribuição.

Foram apreendidos: