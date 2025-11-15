O Universo Unisalesiano foi aberto na manhã dessa sexta-feira, 14. O evento reuniu estudantes de mais de 20 escolas da região para uma imersão no ambiente universitário. A iniciativa apresentou aos jovens a estrutura da instituição, seus cursos e as possibilidades de formação, reunindo profissionais, professores e universitários em um circuito de experiências e orientação.
Durante a programação, os alunos circularam pelo campus, conheceram laboratórios, ambientes de prática e espaços de estudo, além de conversarem diretamente com docentes e acadêmicos para tirar dúvidas sobre carreira e mercado de trabalho. Ao final da visita, receberam brindes dos cursos participantes.
“O Universo Unisalesiano transforma a visão dos jovens”, diz a coordenadora do curso de Educação Física e responsável pelo projeto, Juliana Mitidiero.
Ela destacou a importância da iniciativa para estudantes que estão iniciando a definição de seus caminhos profissionais.
“O Universo Unisalesiano transforma a visão dos jovens. Eles chegam com dúvidas e saem com novas perspectivas. Esse contato direto com o ambiente universitário mostra que o ensino superior é acessível e possível para todos. É uma experiência que abre horizontes.”
Juliana também reforçou que o evento foi pensado para ampliar o repertório dos estudantes e possibilitar que cada um explore diferentes áreas antes da escolha profissional.
Vozes dos participantes
Entre os alunos presentes, a estudante Eloisa, 17 anos, aluna da Escola Estadual Abrange José, do bairro Ipanema, em Araçatuba, avaliou o Universo UniSalesiano como uma experiência decisiva: “Sempre pensei em Biomedicina, mas hoje consegui ver como é a rotina do curso. Isso me deixou ainda mais motivada.”
A professora Deise, da Escola Álvaro Alvim, de Buritama, que acompanhou sua turma, afirmou que o evento foi enriquecedor. “Para muitos alunos, foi a primeira vez em um campus universitário. Eles ficaram encantados. É o tipo de oportunidade que marca e incentiva.”
Um portal para novas escolhas
O Universo Unisalesiano reforça a importância da orientação acadêmica e profissional na formação de jovens. Com atividades guiadas, contato com professores e interação com estudantes universitários, o evento ofereceu um panorama real das possibilidades da vida acadêmica.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.