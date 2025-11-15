15 de novembro de 2025
CONHECIMENTO

Universo UniSalesiano recebe estudantes e inspira alunos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Guilherme Renan/FR
Alunos na frente do UniSalesiano se organizando para uma foto oficial e, em seguida, conhecer as oficinas na faculdade
Alunos na frente do UniSalesiano se organizando para uma foto oficial e, em seguida, conhecer as oficinas na faculdade

O Universo Unisalesiano foi aberto na manhã dessa sexta-feira, 14. O evento reuniu estudantes de mais de 20 escolas da região para uma imersão no ambiente universitário. A iniciativa apresentou aos jovens a estrutura da instituição, seus cursos e as possibilidades de formação, reunindo profissionais, professores e universitários em um circuito de experiências e orientação.

Durante a programação, os alunos circularam pelo campus, conheceram laboratórios, ambientes de prática e espaços de estudo, além de conversarem diretamente com docentes e acadêmicos para tirar dúvidas sobre carreira e mercado de trabalho. Ao final da visita, receberam brindes dos cursos participantes.

“O Universo Unisalesiano transforma a visão dos jovens”, diz a coordenadora do curso de Educação Física e responsável pelo projeto, Juliana Mitidiero.

Ela destacou a importância da iniciativa para estudantes que estão iniciando a definição de seus caminhos profissionais.
 “O Universo Unisalesiano transforma a visão dos jovens. Eles chegam com dúvidas e saem com novas perspectivas. Esse contato direto com o ambiente universitário mostra que o ensino superior é acessível e possível para todos. É uma experiência que abre horizontes.”

Juliana também reforçou que o evento foi pensado para ampliar o repertório dos estudantes e possibilitar que cada um explore diferentes áreas antes da escolha profissional.

Vozes dos participantes

Entre os alunos presentes, a estudante Eloisa, 17 anos, aluna da Escola Estadual Abrange José, do bairro Ipanema, em Araçatuba, avaliou o Universo UniSalesiano como uma experiência decisiva: “Sempre pensei em Biomedicina, mas hoje consegui ver como é a rotina do curso. Isso me deixou ainda mais motivada.”

A professora Deise, da Escola Álvaro Alvim, de Buritama, que acompanhou sua turma, afirmou que o evento foi enriquecedor. “Para muitos alunos, foi a primeira vez em um campus universitário. Eles ficaram encantados. É o tipo de oportunidade que marca e incentiva.”

Um portal para novas escolhas

O Universo Unisalesiano reforça a importância da orientação acadêmica e profissional na formação de jovens. Com atividades guiadas, contato com professores e interação com estudantes universitários, o evento ofereceu um panorama real das possibilidades da vida acadêmica.

