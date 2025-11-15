O Universo Unisalesiano foi aberto na manhã dessa sexta-feira, 14. O evento reuniu estudantes de mais de 20 escolas da região para uma imersão no ambiente universitário. A iniciativa apresentou aos jovens a estrutura da instituição, seus cursos e as possibilidades de formação, reunindo profissionais, professores e universitários em um circuito de experiências e orientação.

Durante a programação, os alunos circularam pelo campus, conheceram laboratórios, ambientes de prática e espaços de estudo, além de conversarem diretamente com docentes e acadêmicos para tirar dúvidas sobre carreira e mercado de trabalho. Ao final da visita, receberam brindes dos cursos participantes.

“O Universo Unisalesiano transforma a visão dos jovens”, diz a coordenadora do curso de Educação Física e responsável pelo projeto, Juliana Mitidiero.