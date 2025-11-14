Um grave acidente registrado por volta das 13h30 desta quinta-feira na vicinal Lázaro Teixeira dos Santos, que liga Zacarias a Buritama, resultou na morte de Ademir Aparecido Treco, de 61 anos, morador do Jardim Bela Vista, em Zacarias, a 65 quilômetros de Araçatuba. Ele trabalhava na construção civil e estava em um Corsa preto ao lado de um colega de profissão. Há a possibilidade de que ambos seguissem para buscar materiais de obra.

Segundo as primeiras informações, o condutor do Corsa preto teria perdido o controle da direção, fazendo com que o veículo ficasse lateralizado sobre a pista. Na sequência, um segundo Corsa, de cor azul, colidiu contra a lateral onde estava o passageiro, causando os ferimentos fatais em Ademir. A ambulância de Buritama recolheu o corpo e o levou ao Pronto Socorro da cidade; depois, o corpo deverá ser encaminhado ao IML de Araçatuba para exame necroscópico, antes da liberação para velório e sepultamento.

As demais vítimas foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas à Unidade de Saúde de Zacarias.