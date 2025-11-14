A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba cumpriu, no início da tarde desta sexta-feira, 14, o mandado de prisão temporária contra o professor W.A.S., 42 anos, após novas denúncias de alunos. A ordem judicial foi emitida após a Polícia Civil registrar, desde o final da semana passada, sete vítimas e seis boletins de ocorrência, todos envolvendo estudantes.
Segundo a DDM, as primeiras denúncias surgiram há poucos dias e motivaram o pedido urgente de prisão temporária, que foi decretada pelo Judiciário. Com apoio da equipe de investigação, os policiais localizaram o professor e formalizaram a detenção ainda hoje.
O investigado nega todas as acusações, afirmando que “são invenções”. Apesar disso, a Polícia Civil confirmou que já havia suspeitas antigas envolvendo comportamento semelhante, embora, na época, nenhuma vítima formalizasse a denúncia.
Diligências continuam
A delegada responsável pela DDM, Luciana Pistori, informou que a equipe seguirá com as diligências, incluindo a oitiva de testemunhas e a solicitação, ao Judiciário, do depoimento especial das vítimas - procedimento destinado a evitar revitimização durante a escuta de menores.
Segundo a delegada, a prisão traz maior segurança às vítimas já identificadas e pode incentivar outras pessoas a procurarem a polícia. “Com a prisão, é possível que mais vítimas se sintam protegidas para registrar os fatos. Quem quiser denunciar pode procurar diretamente a DDM”, orientou.
O professor permanecerá preso temporariamente por 30 dias, prazo que permite o avanço das investigações e a consolidação das provas.
A Polícia Civil segue apurando o caso.
