A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba cumpriu, no início da tarde desta sexta-feira, 14, o mandado de prisão temporária contra o professor W.A.S., 42 anos, após novas denúncias de alunos. A ordem judicial foi emitida após a Polícia Civil registrar, desde o final da semana passada, sete vítimas e seis boletins de ocorrência, todos envolvendo estudantes.

Segundo a DDM, as primeiras denúncias surgiram há poucos dias e motivaram o pedido urgente de prisão temporária, que foi decretada pelo Judiciário. Com apoio da equipe de investigação, os policiais localizaram o professor e formalizaram a detenção ainda hoje.

O investigado nega todas as acusações, afirmando que “são invenções”. Apesar disso, a Polícia Civil confirmou que já havia suspeitas antigas envolvendo comportamento semelhante, embora, na época, nenhuma vítima formalizasse a denúncia.

Diligências continuam