A Polícia Civil de Palmeira d’Oeste, a 120 quilômetros de Araçatuba, investiga as circunstâncias da morte de Cleuza Fátima de Oliveira Borges e de seu filho, Ueber Aparecido de Oliveira Borges, encontrados sem vida dentro da residência da família na manhã desta sexta-feira (14).

A ocorrência foi registrada após uma vizinha entrar no imóvel e localizar os corpos, ambos com lesões na região do pescoço. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para os trabalhos periciais.

Segundo as primeiras informações, duas frentes de investigação estão em análise. A primeira considera a possibilidade de que o filho tenha agido contra a mãe antes de tirar a própria vida. A segunda hipótese envolve a participação de uma terceira pessoa, mencionada de forma preliminar em relatos que apontam uma dívida relacionada a drogas.