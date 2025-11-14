Araçatuba se prepara para receber, pela primeira vez, a Mostra Japão, o maior evento itinerante dedicado à cultura japonesa no país. A 42ª edição ocorre de 28 a 30 de novembro, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em uma celebração especial que marca os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão e o aniversário de 117 anos da cidade.

A programação contará com mais de 50 expositores com produtos típicos, culinária oriental, apresentações artísticas, música, danças e o aguardado Concurso Cosplay, que premiará participantes caracterizados como personagens de animes, mangás, filmes e jogos.

Entre as atrações culturais mais esperadas estão os shows de Joe Hirata e do Grupo Todos Nós, além de performances de Taiko, da Dança do Leão (Shishimai), de danças tradicionais japonesas e demonstrações de Karatê. O evento também abre espaço para o público geek, reforçando sua proposta inclusiva e multigeracional.