Araçatuba se prepara para receber, pela primeira vez, a Mostra Japão, o maior evento itinerante dedicado à cultura japonesa no país. A 42ª edição ocorre de 28 a 30 de novembro, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em uma celebração especial que marca os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão e o aniversário de 117 anos da cidade.
A programação contará com mais de 50 expositores com produtos típicos, culinária oriental, apresentações artísticas, música, danças e o aguardado Concurso Cosplay, que premiará participantes caracterizados como personagens de animes, mangás, filmes e jogos.
Entre as atrações culturais mais esperadas estão os shows de Joe Hirata e do Grupo Todos Nós, além de performances de Taiko, da Dança do Leão (Shishimai), de danças tradicionais japonesas e demonstrações de Karatê. O evento também abre espaço para o público geek, reforçando sua proposta inclusiva e multigeracional.
A secretária de Cultura, Vanessa Manarelli, destacou a relevância da Mostra para o município. “É uma alegria recebermos pela primeira vez a Mostra Japão, que reforça o vínculo histórico e afetivo entre a comunidade nipônica e a nossa cidade, reconhecendo a importância dessa herança cultural para a identidade de Araçatuba”, afirmou.
Ingressos e funcionamento
A abertura será na sexta-feira (28), das 18h às 22h, com entrada gratuita. No sábado (29) e domingo (30), o evento funcionará das 11h às 22h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia mediante doação de 1 kg de alimento não perecível).
Estão isentos do pagamento professores, cosplayers caracterizados e crianças de até 7 anos. A compra antecipada, com valor promocional, está disponível pelo Sympla.
Serviço
42ª Mostra Japão – Araçatuba
- 28 a 30 de novembro de 2025
- Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado
- Sexta (28): 18h às 22h – entrada gratuita
- Sábado (29) e domingo (30): 11h às 22h
- Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia com 1 kg de alimento)
- Não pagam: professores, cosplayers caracterizados e crianças até 7 anos
- Ingressos antecipados: Sympla
