Uma jiboia foi retirada de uma área do Assentamento São Luiz, em Castilho, na tarde dessa quinta-feira (13). Moradores da comunidade rural avistaram o animal e acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.
Conforme as informações obtidas, a equipe se deslocou rapidamente até o local e realizou a captura de maneira segura, preservando tanto a integridade dos moradores quanto da serpente.
Ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Após o resgate, a cobra foi encaminhada para uma área natural apropriada, distante das residências, onde pôde ser devolvida ao seu habitat sem risco para a população.
E essa não é a primeira cobra de grande porte encontrada neste mês na região. Uma sucuri foi avistada no sábado (8) nas proximidades de um posto de combustível localizado no km 540 da rodovia Marechal Rondon, sentido Araçatuba a Guararapes. A imagem foi registrada por motoristas que passavam pelo local e enviada à reportagem.
De acordo com as informações apuradas, nenhum órgão ambiental havia sido acionado até o momento da constatação, já que a cobra estava em área natural e não oferecia risco imediato às pessoas. Não houve registro de feridos.
