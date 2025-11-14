Uma jiboia foi retirada de uma área do Assentamento São Luiz, em Castilho, na tarde dessa quinta-feira (13). Moradores da comunidade rural avistaram o animal e acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.

Conforme as informações obtidas, a equipe se deslocou rapidamente até o local e realizou a captura de maneira segura, preservando tanto a integridade dos moradores quanto da serpente.

Ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Após o resgate, a cobra foi encaminhada para uma área natural apropriada, distante das residências, onde pôde ser devolvida ao seu habitat sem risco para a população.