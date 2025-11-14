A Prefeitura de Araçatuba anunciou, por meio da Secretaria de Administração, que não adotará ponto facultativo nos dias 21 de novembro e 1º de dezembro. As datas, que antecedem os feriados da Consciência Negra e do aniversário da cidade, costumam ser tratadas como “pontes” em vários municípios, mas seguirão com expediente normal para os servidores.

A secretária de Administração, Miriam Gon, esclareceu que a manutenção das atividades considera a necessidade de funcionamento contínuo dos serviços públicos, especialmente para a população que depende deles no dia a dia.

“Precisamos pensar nas famílias que deixam os filhos em creches e escolas enquanto trabalham. Se decretássemos ponto facultativo, onde essas crianças ficariam? Além disso, as Unidades Básicas de Saúde e outros atendimentos essenciais não podem parar. É o mesmo cenário vivido por trabalhadores do comércio, das indústrias, dos bancos e de tantos outros setores que seguirão com rotina normal”, destacou a secretária.