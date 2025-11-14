14 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FIM DO PONTO

Araçatuba decide manter expediente nas datas-ponte de novembro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Município confirma que 21 de novembro e 1º de dezembro serão dias úteis, para garantir continuidade dos serviços públicos
Município confirma que 21 de novembro e 1º de dezembro serão dias úteis, para garantir continuidade dos serviços públicos

A Prefeitura de Araçatuba anunciou, por meio da Secretaria de Administração, que não adotará ponto facultativo nos dias 21 de novembro e 1º de dezembro. As datas, que antecedem os feriados da Consciência Negra e do aniversário da cidade, costumam ser tratadas como “pontes” em vários municípios, mas seguirão com expediente normal para os servidores.

A secretária de Administração, Miriam Gon, esclareceu que a manutenção das atividades considera a necessidade de funcionamento contínuo dos serviços públicos, especialmente para a população que depende deles no dia a dia.

“Precisamos pensar nas famílias que deixam os filhos em creches e escolas enquanto trabalham. Se decretássemos ponto facultativo, onde essas crianças ficariam? Além disso, as Unidades Básicas de Saúde e outros atendimentos essenciais não podem parar. É o mesmo cenário vivido por trabalhadores do comércio, das indústrias, dos bancos e de tantos outros setores que seguirão com rotina normal”, destacou a secretária.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários