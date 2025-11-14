Um caminhoneiro foi preso ao ser flagrado transportando quase duas toneladas de maconha em um caminhão-baú na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Bady Bassitt. A apreensão ocorreu na quarta-feira (12), durante uma operação integrada das forças de segurança.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista confessou que receberia R$ 10 mil para levar a droga do Paraná até Belo Horizonte (MG). A carga, camuflada entre embalagens, passou por pesagem e totalizou 1.765 quilos de maconha.

A abordagem foi realizada em ação conjunta entre o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária, e o Canil do Baep, que auxiliaram na localização dos fardos. O caminhão, com placas de Curitiba (PR), já estava sendo monitorado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), da Polícia Federal, por suspeita de transporte ilegal.