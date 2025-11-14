O Tribunal do Júri de Birigui viveu um julgamento marcado por tensão, plenário lotado e forte presença de familiares. Na sessão dessa quinta-feira, 13, que durou cerca de 10 horas, os jurados condenaram Washington Elias Relíquias de Souza Sarmento pelos homicídios qualificados de Jimmy Pereira da Silva e Caroline Batista Froes, além da ocultação dos cadáveres. Ketlen da Silva Ferreira foi condenada apenas por ocultação.

A sessão foi conduzida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda. O Ministério Público foi representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes. A defesa de Washington ficou a cargo de Rodrigo Delgado e Elisangela Ferraresi, enquanto Ketlen foi defendida por Jeronimo Júnior, Keilla Dias e Wanderson Santos.

Testemunhas ouvidas e plenário sob tensão

Foram ouvidos presencialmente o investigador da Polícia Civil responsável pela apuração; o policial militar que chegou primeiro ao local; o pai da ré Ketlen; e a irmã da ré.