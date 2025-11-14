O Tribunal do Júri de Birigui viveu um julgamento marcado por tensão, plenário lotado e forte presença de familiares. Na sessão dessa quinta-feira, 13, que durou cerca de 10 horas, os jurados condenaram Washington Elias Relíquias de Souza Sarmento pelos homicídios qualificados de Jimmy Pereira da Silva e Caroline Batista Froes, além da ocultação dos cadáveres. Ketlen da Silva Ferreira foi condenada apenas por ocultação.
A sessão foi conduzida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda. O Ministério Público foi representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes. A defesa de Washington ficou a cargo de Rodrigo Delgado e Elisangela Ferraresi, enquanto Ketlen foi defendida por Jeronimo Júnior, Keilla Dias e Wanderson Santos.
Testemunhas ouvidas e plenário sob tensão
Foram ouvidos presencialmente o investigador da Polícia Civil responsável pela apuração; o policial militar que chegou primeiro ao local; o pai da ré Ketlen; e a irmã da ré.
O ambiente no plenário era marcado por clima tenso. Familiares dos réus e das vítimas trocaram olhares duros ao longo da sessão, que teve forte presença de público e segurança reforçada.
Promotor apresenta áudio em que Washington fala em fugir
Um dos momentos mais impactantes ocorreu quando o promotor exibiu áudios de WhatsApp enviados por Washington logo após o crime, buscando dinheiro para sair do Brasil. Em um dos trechos, ele afirma: “Menos de uma semana, mano, tá o estado todo sabendo.”
O Ministério Público citou as gravações como indícios claros de fuga.
Pena ultrapassa 42 anos
O júri acatou integralmente o pedido da acusação. Washington foi condenado por dois homicídios qualificados e duas ocultações de cadáver, somando mais de 42 anos, 5 meses e 12 dias de prisão em regime fechado. A juíza determinou a execução imediata da pena.
Promotor já havia pedido liberdade de Ketlen
Ketlen ficou presa por cerca de um ano durante o processo. Em momento anterior ao julgamento, o promotor Rodrigo Mazzilli havia pedido sua liberdade provisória, alegando que não havia provas suficientes de coautoria no homicídio, apesar de sua convicção pessoal.
Ao final do júri, Ketlen foi sentenciada apenas pela ocultação, recebendo pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade.
Defesa de Ketlen cita pressão e clima tenso
Após a sessão, o advogado Jeronimo Júnior comentou o clima difícil do plenário e avaliou o resultado como positivo para a cliente. “Transcorreu dentro do conforme para Ketlen. Buscávamos a absolvição, mas, condenada só por ocultação, ela não retornaria à cadeia, pois já ficou um ano presa. Pleiteamos o concurso formal dos crimes, foi uma única ação. O júri foi truculento, familiares ameaçando com olhares, clima tenso, mas fizemos o nosso trabalho. Considero um resultado vitorioso.”
Relembre o caso
O crime ocorreu em 22 de novembro de 2023, nos fundos de uma casa na rua Severo Xavier Soares, em Birigui. Segundo a sentença, Washington matou Jimmy Pereira da Silva e Caroline Batista Froes com uso de meio cruel e recursos que impediram defesa. Os corpos foram ocultados no próprio imóvel, e dias depois Washington e Ketlen fugiram do país, sendo localizados e extraditados.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.