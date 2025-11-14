O Ministério Público de Araçatuba apresentou denúncia contra Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, juiz de direito aposentado, e Carolina Silva de Almeida, acusando ambos de homicídio qualificado com dolo eventual pela morte da ciclista Thaís Bonatti de Andrade, atropelada na manhã de 24 de julho de 2025, em Araçatuba.

A peça, assinada pelo promotor Adelmo Pinho e protocolada na 3ª Vara Criminal, descreve condutas que, segundo o MP, demonstram que os denunciados assumiram o risco do resultado fatal.

Dez horas de consumo de álcool e alertas ignorados

Segundo a denúncia, Fernando e Carolina chegaram à boate Secret Bar Show por volta de 0h20. Durante cerca de dez horas, o ex-magistrado ingeriu cerveja, champanhe e uísque, além dos medicamentos Revoc e Carbolitium, que potencializam o efeito do álcool. O proprietário do local, P.H.M., afirmou que ele pagou por “oito garrafas de champanhe e quatro litros de uísque”, embora sem registro documental.