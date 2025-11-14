O Ministério Público de Araçatuba apresentou denúncia contra Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, juiz de direito aposentado, e Carolina Silva de Almeida, acusando ambos de homicídio qualificado com dolo eventual pela morte da ciclista Thaís Bonatti de Andrade, atropelada na manhã de 24 de julho de 2025, em Araçatuba.
A peça, assinada pelo promotor Adelmo Pinho e protocolada na 3ª Vara Criminal, descreve condutas que, segundo o MP, demonstram que os denunciados assumiram o risco do resultado fatal.
Dez horas de consumo de álcool e alertas ignorados
Segundo a denúncia, Fernando e Carolina chegaram à boate Secret Bar Show por volta de 0h20. Durante cerca de dez horas, o ex-magistrado ingeriu cerveja, champanhe e uísque, além dos medicamentos Revoc e Carbolitium, que potencializam o efeito do álcool. O proprietário do local, P.H.M., afirmou que ele pagou por “oito garrafas de champanhe e quatro litros de uísque”, embora sem registro documental.
Testemunhas tentaram impedir que Fernando dirigisse. O motorista de aplicativo P.J.R.G. e o dono da boate insistiram para que ele aceitasse ajuda, mas, conforme vídeos anexados ao inquérito, ele recusou, apesar do estado visivelmente alterado.
Manobras perigosas e circulação na contramão
Ao sair da boate, Fernando quase atingiu um motociclista na Avenida Governador Mário Covas. O MP relata que ele seguiu dirigindo de forma irregular, entrando na contramão da Rua Tibiriçá e passando por trechos monitorados por câmeras. Paulo Junio, alarmado com o risco, decidiu seguir o veículo.
Relação sexual com o carro em movimento
Na Avenida João Arruda Brasil, próximo ao depósito do Supermercado Rondon, Fernando parou a caminhonete, abriu a braguilha e soltou o cinto. Imagens mostram Carolina sentando-se seminua em seu colo, com a saia levantada. Logo depois, ele colocou o veículo em movimento com a passageira ainda sobre suas pernas.
Para o MP, a conduta revela “indiferença absoluta ao risco gerado”, aumentando a incapacidade de reação e expondo terceiros ao chamado perigo comum.
Atropelamento sem frenagem
A ciclista Thaís Bonatti de Andrade, que seguia regularmente pela via, foi atingida por trás, sem qualquer frenagem. O laudo necroscópico aponta politraumatismo, e ela morreu em 26 de julho.
Após o atropelamento, conforme exame médico e relatos de L.R.P. e D.S.F., Fernando apresentava “hálito etílico, fala pastosa e desorientação”. O funcionário L.R.P.A. afirmou ter retirado a chave da caminhonete para impedir a fuga e disse ter visto garrafas de cerveja abertas no interior do veículo e Carolina “com os seios à mostra”.
Dolo eventual e qualificadoras
O MP sustenta que Fernando agiu com dolo eventual, assumindo o risco ao dirigir embriagado, trafegar na contramão, quase causar colisão e manter relação sexual durante a condução. Carolina é denunciada em coautoria, por interferir diretamente na direção ao sentar-se no colo do condutor.
As qualificadoras apontadas são:
- emprego de meio que resultou em perigo comum, por expor terceiros ao risco;
- recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida pelas costas.
Pedido de indenização
O promotor requereu fixação de indenização mínima. Considerando que Fernando, como juiz aposentado, recebeu cerca de R$ 1,5 milhão líquidos em 12 meses, o MP sugere R$ 500 mil em danos morais e materiais. Para Carolina, devido à menor capacidade financeira, pede R$ 50 mil.
Relembre o caso
O atropelamento ocorreu às 10h46 de 24 de julho, na rotatória entre as avenidas Waldemar Alves e João Arruda Brasil, área de grande fluxo por conta dos supermercados. Thaís, de 30 anos, seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingida. O caso gerou forte comoção e ampla repercussão após a divulgação das imagens.
A Justiça analisará agora o recebimento da denúncia e a eventual pronúncia dos acusados ao Tribunal do Júri.
