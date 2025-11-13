A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá nesta sexta-feira (14) uma série de ações de conscientização e combate à dengue e outras arboviroses. A iniciativa faz parte da Mobilização Estadual e contará com o envolvimento de diversos setores da saúde e instituições parceiras, com atividades programadas para o centro e bairros da cidade ao longo do dia.

Equipes da Divisão de Vigilância e Controle de Vetores (DVCV) realizarão panfletagens e orientações diretas em comércios e residências, alertando a população sobre a importância de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Paralelamente, a Vigilância Epidemiológica e alunos da Etec “Dr. Renato Cordeiro” estarão na Praça Dr. Gama com uma tenda educativa, oferecendo informações sobre vacinação, prevenção e combate aos mosquitos. Além disso, serão promovidas atividades lúdicas e interativas voltadas à educação em saúde.