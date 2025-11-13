A Prefeitura de Birigui iniciou a construção de novas salas de aula na Escola Municipal Prof. Nayr Borges Penteado, no bairro Jardim São Braz. A obra tem como objetivo adequar o espaço físico da unidade para oferecer ensino em tempo integral a partir de 2026.
Com a ampliação, serão adicionados 220 metros quadrados de área construída. Todo o projeto — incluindo parte arquitetônica, estrutural, investimento e execução — é de responsabilidade da administração municipal.
A Nayr Borges será a terceira escola da rede municipal a funcionar em tempo integral. Atualmente, esse modelo já é adotado nas escolas Ruth Pintão Lot, no bairro João Crevelaro, e Prof. Luciano Augusto Canellas, no Jardim Vista Alegre.
Juntas, as duas unidades atendem cerca de 830 alunos da pré-escola e do ensino fundamental (anos iniciais), que participam de atividades no contraturno. As oficinas incluem dança, música, teatro, artesanato, esportes, robótica, jogos matemáticos e atividades lúdicas de estudo e pesquisa.
A rotina dos estudantes começa às 7h, com acolhida e café da manhã, seguida das aulas regulares. Após o almoço e um período de descanso, os alunos participam das oficinas até as 17h.
Segundo o secretário municipal de Educação, Fábio Mariano da Paz, o objetivo é promover o desenvolvimento integral das crianças. “Todas as ações têm caráter educativo e lúdico, contribuindo para o aprendizado e o convívio social”, destacou.
Com a inclusão da Nayr Borges no sistema integral, a Prefeitura de Birigui amplia o número de vagas e reforça o compromisso de oferecer uma educação pública de qualidade, com mais tempo de permanência e oportunidades de desenvolvimento para os alunos.
