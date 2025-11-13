A Prefeitura de Birigui iniciou a construção de novas salas de aula na Escola Municipal Prof. Nayr Borges Penteado, no bairro Jardim São Braz. A obra tem como objetivo adequar o espaço físico da unidade para oferecer ensino em tempo integral a partir de 2026.

Com a ampliação, serão adicionados 220 metros quadrados de área construída. Todo o projeto — incluindo parte arquitetônica, estrutural, investimento e execução — é de responsabilidade da administração municipal.

A Nayr Borges será a terceira escola da rede municipal a funcionar em tempo integral. Atualmente, esse modelo já é adotado nas escolas Ruth Pintão Lot, no bairro João Crevelaro, e Prof. Luciano Augusto Canellas, no Jardim Vista Alegre.