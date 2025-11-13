Um grave acidente resultou na morte de um motorista de 23 anos, na tarde de quarta-feira (12), na zona rural de Glicério. O caminhão que ele conduzia tombou em um barranco e caiu dentro de uma lagoa, ficando com as rodas viradas para cima.

Conforme apuração da Folha da Região, o jovem, identificado como Fernando Expedito Ferro, realizava o transporte de barro em uma área de extração utilizada por uma olaria. Durante a operação, o veículo perdeu a estabilidade e despencou no local alagado.

Fernando ficou preso na cabine e foi retirado por colegas de trabalho, que tentaram reanimá-lo antes da chegada do socorro. Ele chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos.