Dois graves acidentes registrados na tarde dessa quarta-feira (12) mobilizaram equipes de socorro na zona rural de Glicério. O jovem Fernando Expedito Ferro, 23 anos, morreu e outros dois motoristas ficaram feridos.
O primeiro caso ocorreu em uma área de extração de barro utilizada por uma olaria. O caminhão em que o jovem trabalhava tombou e caiu dentro de uma lagoa. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Minutos depois, um segundo acidente foi registrado na estrada do Napoleão, via municipal que liga Glicério a Penápolis. De acordo com informações preliminares, o motorista de um GM Monza tentou ultrapassar um caminhão canavieiro e acabou colidindo de frente com um GM Montana.
Os dois condutores sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Pronto-socorro da Santa Casa de Penápolis, onde permanecem sob cuidados médicos.
As causas dos acidentes serão apuradas pela Polícia Civil, que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias das ocorrências.
