Dois graves acidentes registrados na tarde dessa quarta-feira (12) mobilizaram equipes de socorro na zona rural de Glicério. O jovem Fernando Expedito Ferro, 23 anos, morreu e outros dois motoristas ficaram feridos.

O primeiro caso ocorreu em uma área de extração de barro utilizada por uma olaria. O caminhão em que o jovem trabalhava tombou e caiu dentro de uma lagoa. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Minutos depois, um segundo acidente foi registrado na estrada do Napoleão, via municipal que liga Glicério a Penápolis. De acordo com informações preliminares, o motorista de um GM Monza tentou ultrapassar um caminhão canavieiro e acabou colidindo de frente com um GM Montana.