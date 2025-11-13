A cidade de Araçatuba será um dos palcos da comemoração dos 30 anos do Projeto Guri, o maior programa público de educação musical do país. Neste sábado, dia 15 de novembro, às 12h, 150 jovens músicos vão ocupar a Praça Getúlio Vargas em uma intervenção musical simultânea que promete emocionar o público.

A ação faz parte de uma mobilização estadual que vai reunir milhares de estudantes em 70 municípios paulistas, com apresentações em praças, ruas e parques.

Em Araçatuba, participam alunos do Polo Regional do Guri e da Escola Estadual Dr. Joubert de Carvalho, integrante do programa Guri nas Escolas, que leva o ensino musical à rede pública.