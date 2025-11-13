A cidade de Araçatuba será um dos palcos da comemoração dos 30 anos do Projeto Guri, o maior programa público de educação musical do país. Neste sábado, dia 15 de novembro, às 12h, 150 jovens músicos vão ocupar a Praça Getúlio Vargas em uma intervenção musical simultânea que promete emocionar o público.
A ação faz parte de uma mobilização estadual que vai reunir milhares de estudantes em 70 municípios paulistas, com apresentações em praças, ruas e parques.
Em Araçatuba, participam alunos do Polo Regional do Guri e da Escola Estadual Dr. Joubert de Carvalho, integrante do programa Guri nas Escolas, que leva o ensino musical à rede pública.
Sob a direção do maestro Claudio Cruz, os jovens apresentarão a canção “Sou Guri”, composta por Rodrigo Fonseca especialmente para celebrar as três décadas do projeto. A música fala de pertencimento, aprendizado e transformação, valores que marcam a trajetória do Guri e de seus alunos.
Além de Araçatuba, haverá apresentações em cidades da região, como Penápolis, com participação gratuita e aberta à comunidade.
Três décadas de transformação
Criado em 1995 pelo Governo do Estado de São Paulo e gerido pela Santa Marcelina Cultura, o Guri já beneficiou mais de 1 milhão de crianças e jovens em 500 polos espalhados pelo Estado.
Com mais de 100 mil vagas gratuitas, o programa oferece cursos de canto, instrumentos e musicalização, do popular ao erudito.
Serviço
Flashmob Guri 30 anos em Araçatuba
15 de novembro (sábado), às 12h
Praça Getúlio Vargas, Centro – Araçatuba
Evento gratuito e aberto ao público
