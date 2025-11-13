O agricultor Luiz Francisco Pugina, de 67 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (13) na Santa Casa de Birigui, após quase dois meses de internação. Ele foi vítima de um atropelamento ocorrido no dia 25 de setembro, na via Pedro Alves dos Reis, em Coroados.

Pugina permaneceu 49 dias internado, alternando entre a UTI e o quarto hospitalar, mas não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico.

De acordo com familiares, o velório ocorrerá nesta sexta-feira (14), no Velório Municipal de Coroados, e o sepultamento será realizado no Cemitério Municipal. Pugina deixa mulher, um filho, nora, um irmão e dois netos.

O acidente