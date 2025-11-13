13 de novembro de 2025
NÃO RESISTIU

Morre agricultor atropelado em setembro em Coroados

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo da Família
Luiz Francisco Pugina tinha 67 anos
Luiz Francisco Pugina tinha 67 anos

O agricultor Luiz Francisco Pugina, de 67 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (13) na Santa Casa de Birigui, após quase dois meses de internação. Ele foi vítima de um atropelamento ocorrido no dia 25 de setembro, na via Pedro Alves dos Reis, em Coroados.

Pugina permaneceu 49 dias internado, alternando entre a UTI e o quarto hospitalar, mas não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico.

De acordo com familiares, o velório ocorrerá nesta sexta-feira (14), no Velório Municipal de Coroados, e o sepultamento será realizado no Cemitério Municipal. Pugina deixa mulher, um filho, nora, um irmão e dois netos.

O  acidente

Na manhã de 25 de setembro, Pugina trafegava de bicicleta pela via Pedro Alves dos Reis quando foi atingido por um carro que seguia em direção à rodovia SP-300. Conforme o relato do motorista, o ciclista iniciou uma travessia repentina, e, apesar da tentativa de desvio, o impacto foi inevitável.

Com a força da colisão, o para-choque e o para-brisa do veículo ficaram danificados, assim como o quadro e a roda traseira da bicicleta. A condutora do automóvel saiu ilesa e apresentava toda a documentação regularizada.

Na ocasião, o agricultor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Unidade Básica de Saúde de Coroados. Devido à gravidade do traumatismo craniano, foi transferido ao pronto-socorro de Birigui e, posteriormente, à Santa Casa de Araçatuba.

