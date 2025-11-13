A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento em um golpe de falso sequestro contra uma idosa de 85 anos, em Urupês, a cerca de 170 km de Araçatuba. A ação faz parte da Operação Sangria, que busca identificar e deter autores de crimes de estelionato e extorsão na região.
De acordo com a investigação divulgadas nessa quarta-feira (12), a vítima recebeu uma ligação de um homem que afirmava ter sequestrado sua filha e exigia R$ 7 mil para libertá-la. A idosa permaneceu em ligação por cerca de seis horas, sendo orientada pelo criminoso a não encerrar a chamada e a reunir valores e joias.
Enquanto o golpista mantinha a vítima ao telefone, outro integrante do grupo foi até a residência da mulher para recolher o dinheiro e as joias. Horas depois, o mesmo homem retornou ao imóvel exigindo mais quantias, mas a idosa se recusou a entregar, sendo ofendida verbalmente.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito preso possui antecedentes criminais, incluindo tentativa de homicídio. Outro envolvido não foi localizado até o fechamento da ocorrência.
As investigações continuam para identificar se os autores fazem parte de uma rede especializada em golpes contra idosos, prática que vem sendo monitorada em todo o estado.
