13 de novembro de 2025
REGIÃO

Idosa de 85 anos cai em golpe de falso sequestro e é extorquida

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais/Câmera de monitoramento
Vítima de 85 anos permaneceu horas em ligação com o criminoso, que simulou o sequestro da filha e exigiu dinheiro e joias
A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento em um golpe de falso sequestro contra uma idosa de 85 anos, em Urupês, a cerca de 170 km de Araçatuba. A ação faz parte da Operação Sangria, que busca identificar e deter autores de crimes de estelionato e extorsão na região.

De acordo com a investigação divulgadas nessa quarta-feira (12), a vítima recebeu uma ligação de um homem que afirmava ter sequestrado sua filha e exigia R$ 7 mil para libertá-la. A idosa permaneceu em ligação por cerca de seis horas, sendo orientada pelo criminoso a não encerrar a chamada e a reunir valores e joias.

Enquanto o golpista mantinha a vítima ao telefone, outro integrante do grupo foi até a residência da mulher para recolher o dinheiro e as joias. Horas depois, o mesmo homem retornou ao imóvel exigindo mais quantias, mas a idosa se recusou a entregar, sendo ofendida verbalmente.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito preso possui antecedentes criminais, incluindo tentativa de homicídio. Outro envolvido não foi localizado até o fechamento da ocorrência.

As investigações continuam para identificar se os autores fazem parte de uma rede especializada em golpes contra idosos, prática que vem sendo monitorada em todo o estado.

