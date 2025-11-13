O comércio de Araçatuba irá operar nos dois próximos feriados, Proclamação da República (15) e Consciência Negra (20), com horário especial: das 9h às 15h, segundo o representante da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (Acia), Nei Ferracioli. Ele destaca que a abertura é opcional para os lojistas.

“O comércio vai funcionar nesses dois feriados das 9 às 15 horas. Lembrando que a abertura é opcional.”

Nei reforça que as expectativas são positivas. “As expectativas sempre são positivas, pois algumas empresas já estão liberando a primeira parcela do 13° salário. O comércio de maneira em geral já está em clima Black Friday, pois já estão decorando as vitrines e vão proporcionar descontos de 20 até 50% para o consumidor. Sexta-feira, dia 29, vai funcionar das 9 às 22 horas e no sábado, dia 30, das 9 às 18.”

Expectativa para a Black Friday 2025