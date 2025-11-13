O comércio de Araçatuba irá operar nos dois próximos feriados, Proclamação da República (15) e Consciência Negra (20), com horário especial: das 9h às 15h, segundo o representante da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (Acia), Nei Ferracioli. Ele destaca que a abertura é opcional para os lojistas.
“O comércio vai funcionar nesses dois feriados das 9 às 15 horas. Lembrando que a abertura é opcional.”
Nei reforça que as expectativas são positivas. “As expectativas sempre são positivas, pois algumas empresas já estão liberando a primeira parcela do 13° salário. O comércio de maneira em geral já está em clima Black Friday, pois já estão decorando as vitrines e vão proporcionar descontos de 20 até 50% para o consumidor. Sexta-feira, dia 29, vai funcionar das 9 às 22 horas e no sábado, dia 30, das 9 às 18.”
Expectativa para a Black Friday 2025
O comércio nacional já está em ritmo de preparação para a Black Friday - e os dados demonstram um cenário animador. Segundo levantamento da ABComm e demais estudos do setor, a edição de 2025 tende a superar a de 2024: a previsão aponta faturamento da ordem de R$ 13 bilhões no e-commerce, com aumento de cerca de 15% em relação ao último ano.
O perfil do comprador mudou: ele está mais criterioso, multicanal, exige boas condições de pagamento, entrega eficiente e não apenas “desconto” como único diferencial.
Comércio em Birigui estará fechado nos feriados
Já na cidade de Birigui, a situação é diferente. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Birigui, o comércio não funcionará nos dois feriados (15 e 20). Ainda assim, vale ressaltar que, tal como em Araçatuba, também haverá horário especial para Black Friday em Birigui. Logo, consumidores e lojistas devem estar atentos à data, pois embora nesses feriados o funcionamento seja suspenso, o comércio já se prepara para estender o horário na Black Friday.
