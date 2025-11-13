A Polícia Militar Ambiental de Buritama autuou um morador do Condomínio Lago Azul por matar um animal silvestre da espécie teiú. O caso ocorreu nesta quarta-feira (12), após denúncia anônima apontar que um indivíduo teria matado o réptil e descartado o corpo em um terreno do condomínio.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o animal morto e em decomposição. A equipe analisou imagens de câmeras de segurança próximas, conseguindo identificar o trajeto do suspeito e o local de onde ele havia saído com o teiú nas mãos.

Durante a abordagem, o morador afirmou que o cachorro da propriedade teria atacado o animal, que ficou gravemente ferido. Diante da situação, ele relatou ter finalizado a morte do réptil.