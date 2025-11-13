A partir desta sexta-feira (14), um novo trecho da avenida Odorindo Perenha, entre as ruas Dr. Ângelo Brívio e João Batista Botelho, na zona leste de Araçatuba, será interditado para execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. O bloqueio será no sentido centro-bairro e faz parte da sequência de intervenções realizadas pela GS Inima Samar.
No trecho anterior, entre as ruas Aristides Trancoso Peres e Manoel Balthazar Sobrinho, o trânsito segue interrompido para pavimentação, assentamento e recompatação de solo, com previsão de liberação nos próximos dias.
Durante o período de interdição, os condutores que seguem em direção ao bairro deverão desviar pela rua Aristides Trancoso Peres, acessar a rua Dirceu Gonçalves dos Santos e, em seguida, retornar à Odorindo Perenha pela rua João Batista Botelho.
Segundo informações técnicas da concessionária, as obras compreendem a implantação de 857 metros de rede de esgoto com tubulação de 300 milímetros de diâmetro, o dobro da capacidade anterior. Deste total, 533 metros estão sendo instalados na Odorindo Perenha.
As intervenções visam ampliar a capacidade de coleta e transporte de esgoto na zona leste, área em constante expansão urbana. Também estão previstas melhorias na avenida Umuarama, com substituição de 100 metros de rede para reduzir ocorrências de extravasamento.
A concessionária informou que os bloqueios foram definidos em conjunto com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que acompanha o planejamento das rotas alternativas e a comunicação aos motoristas.
