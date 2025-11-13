A partir desta sexta-feira (14), um novo trecho da avenida Odorindo Perenha, entre as ruas Dr. Ângelo Brívio e João Batista Botelho, na zona leste de Araçatuba, será interditado para execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. O bloqueio será no sentido centro-bairro e faz parte da sequência de intervenções realizadas pela GS Inima Samar.

No trecho anterior, entre as ruas Aristides Trancoso Peres e Manoel Balthazar Sobrinho, o trânsito segue interrompido para pavimentação, assentamento e recompatação de solo, com previsão de liberação nos próximos dias.

Durante o período de interdição, os condutores que seguem em direção ao bairro deverão desviar pela rua Aristides Trancoso Peres, acessar a rua Dirceu Gonçalves dos Santos e, em seguida, retornar à Odorindo Perenha pela rua João Batista Botelho.