13 de novembro de 2025
CENTRO DA CIDADE

Polícia prende homem com cocaína e maconha em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
CPI 10
Prisão foi confirmada na delegacia da cidade
Prisão foi confirmada na delegacia da cidade

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (12), em Guararapes. A ação ocorreu por volta das 15h30, na avenida Rio Branco, região central do município, após denúncias de que um indivíduo já conhecido nos meios policiais estaria comercializando entorpecentes no local.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram o suspeito circulando de bicicleta e perceberam que ele carregava um volume na região da cintura. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e detido poucos metros adiante.

Na busca pessoal, os agentes encontraram uma pochete contendo 41 papelotes e 21 eppendorfs de cocaína, além de uma porção a granel de cerca de 25 gramas da mesma substância. Também foram apreendidas 40 porções de maconha prontas para venda, somando aproximadamente 147 gramas, além de embalagens plásticas e um celular.

Segundo a PM, o suspeito admitiu informalmente que a droga era destinada à comercialização. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Guararapes, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O homem permanece detido à disposição da Justiça.

