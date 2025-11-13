A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (12), em Guararapes. A ação ocorreu por volta das 15h30, na avenida Rio Branco, região central do município, após denúncias de que um indivíduo já conhecido nos meios policiais estaria comercializando entorpecentes no local.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram o suspeito circulando de bicicleta e perceberam que ele carregava um volume na região da cintura. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e detido poucos metros adiante.

Na busca pessoal, os agentes encontraram uma pochete contendo 41 papelotes e 21 eppendorfs de cocaína, além de uma porção a granel de cerca de 25 gramas da mesma substância. Também foram apreendidas 40 porções de maconha prontas para venda, somando aproximadamente 147 gramas, além de embalagens plásticas e um celular.