O Procon de Andradina tem registrado aumento nas denúncias de golpes aplicados contra consumidores, que vêm assumindo formatos mais sofisticados. As perdas financeiras relatadas variam de R$ 1 mil a R$ 100 mil, segundo o órgão.
O coordenador do Procon, Jorge Mansour, explica que o golpe mais recorrente é o bancário por telefone ou vídeo, no qual criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras. As vítimas são convencidas a realizar transferências via Pix ou a contratar empréstimos em nome de terceiros. Em muitos casos, os valores são enviados para contas de “laranjas”, criadas exclusivamente para movimentar recursos obtidos ilegalmente.
Outra prática comum é o roubo de senhas bancárias. Após conquistar a confiança da vítima, os golpistas acessam contas e esvaziam poupanças, investimentos e limites de cheque especial, além de realizarem empréstimos não autorizados.
Segundo Mansour, os bancos costumam alegar que o cliente colaborou involuntariamente com o crime, o que dificulta o ressarcimento. “Muitas vezes o cidadão, por descuido ou ingenuidade, acaba repassando informações pessoais e senhas, e isso tira a responsabilidade das instituições financeiras de devolver o dinheiro”, afirma.
Golpes mais comuns
O Procon destaca que os criminosos têm se aproveitado de novas tecnologias e de técnicas de engenharia social. Entre os principais tipos de fraudes em circulação estão:
- Phishing: envio de e-mails ou mensagens falsas que simulam comunicados de bancos e empresas para capturar dados;
- Falsos investimentos: promessas de lucro rápido e garantido, geralmente inexistentes;
- Clonagem de aplicativos: perfis de WhatsApp e redes sociais clonados para solicitar dinheiro a contatos da vítima;
- Deepfakes: uso de inteligência artificial para criar áudios e vídeos falsos imitando pessoas conhecidas;
- Golpes de e-commerce: lojas virtuais falsas que oferecem produtos inexistentes por preços atrativos.
Como se proteger
O órgão orienta consumidores a desconfiar de ofertas muito vantajosas e verificar a origem de e-mails, mensagens e sites antes de clicar em links ou fornecer dados pessoais. Senhas, códigos de verificação e números de cartão não devem ser informados por telefone ou aplicativos.
Manter o sistema operacional atualizado e utilizar antivírus confiável também são medidas recomendadas.
Em caso de suspeita de fraude, o consumidor deve registrar boletim de ocorrência e procurar o Procon para orientação. Nas situações mais graves, é possível acionar a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, responsável por investigar fraudes digitais.
“A tecnologia trouxe comodidade, mas também abriu portas para criminosos. O primeiro passo para se proteger é a desconfiança”, resume Mansour.
