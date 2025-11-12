O Procon de Andradina tem registrado aumento nas denúncias de golpes aplicados contra consumidores, que vêm assumindo formatos mais sofisticados. As perdas financeiras relatadas variam de R$ 1 mil a R$ 100 mil, segundo o órgão.

O coordenador do Procon, Jorge Mansour, explica que o golpe mais recorrente é o bancário por telefone ou vídeo, no qual criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras. As vítimas são convencidas a realizar transferências via Pix ou a contratar empréstimos em nome de terceiros. Em muitos casos, os valores são enviados para contas de “laranjas”, criadas exclusivamente para movimentar recursos obtidos ilegalmente.

Outra prática comum é o roubo de senhas bancárias. Após conquistar a confiança da vítima, os golpistas acessam contas e esvaziam poupanças, investimentos e limites de cheque especial, além de realizarem empréstimos não autorizados.