Uma jovem de 25 anos denunciou o companheiro, de 32, por agressões físicas dentro da casa onde viviam, na Travessa Oswaldo Ferreira, bairro Jardim Universo, em Araçatuba. O caso foi registrado após uma briga motivada por ciúmes, que terminou com a mulher ferida e hospitalizada.

Segundo o relato da vítima, o casal estava em um bar quando o homem iniciou uma discussão e demonstrou forte crise de ciúmes. Já em casa, o comportamento agressivo se agravou: ele teria puxado o cabelo da jovem, tentado enforcá-la e desferido um soco no rosto dela, causando lesões.

As agressões ocorreram na presença da filha da vítima, o que levou vizinhos a acionarem o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A jovem foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento médico e medicação.