Uma jovem de 25 anos denunciou o companheiro, de 32, por agressões físicas dentro da casa onde viviam, na Travessa Oswaldo Ferreira, bairro Jardim Universo, em Araçatuba. O caso foi registrado após uma briga motivada por ciúmes, que terminou com a mulher ferida e hospitalizada.
Segundo o relato da vítima, o casal estava em um bar quando o homem iniciou uma discussão e demonstrou forte crise de ciúmes. Já em casa, o comportamento agressivo se agravou: ele teria puxado o cabelo da jovem, tentado enforcá-la e desferido um soco no rosto dela, causando lesões.
As agressões ocorreram na presença da filha da vítima, o que levou vizinhos a acionarem o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A jovem foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento médico e medicação.
Após receber alta, ela procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), formalizou a denúncia e solicitou medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Por precaução, foi acolhida pelos policiais em um hotel, onde passou a noite.
Na manhã seguinte, acompanhada de um tio, retornou à residência apenas para recolher seus pertences, mas o suspeito já havia deixado o local. A vítima relatou que o casal havia se mudado do Maranhão para Araçatuba em junho deste ano, em busca de uma nova rotina na cidade.
A mulher, ainda abalada, seguiu para São Paulo, onde recebeu apoio do pai e do tio, e deve retornar ao Maranhão nos próximos dias. O caso segue sob investigação da DDM.
