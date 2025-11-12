A Câmara Municipal de Birigui aprovou, na noite de terça-feira (11), o projeto de lei que autoriza a criação da Loteria Municipal de Birigui, proposto pela prefeita Samanta Borini (PSD) como alternativa para ampliar receitas sem elevar a carga tributária. Segundo a chefe do Executivo, a medida busca fortalecer o orçamento público e ampliar investimentos em áreas essenciais.
Com a aprovação, o município inicia estudos técnicos e jurídicos que definirão o modelo operacional mais adequado. Entre as possibilidades estão a gestão direta pela Prefeitura ou a concessão a uma empresa especializada, mediante processo licitatório.
A expectativa é que a loteria esteja em funcionamento até 2026, seguindo caminho semelhante ao de outros municípios que adotaram o modelo após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizando estados e cidades a explorarem o setor.
A arrecadação obtida com os jogos será destinada obrigatoriamente às áreas de saúde pública, educação, segurança, assistência social, cultura e esportes. A operação também deverá gerar receita ao município por meio da cobrança de 5% de ISS sobre a receita bruta.
A lei prevê mecanismos de transparência e controle, com auditorias periódicas do Controle Interno da Prefeitura e relatórios publicados no Portal da Transparência. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Planejamento e Finanças.
A prefeita Samanta Borini afirmou que a iniciativa marca um novo passo na gestão fiscal do município. “A Loteria Municipal é uma alternativa moderna e responsável para ampliar investimentos em áreas que impactam diretamente a população, sem aumentar impostos”, disse.
O Executivo tem 90 dias para regulamentar a nova lei e iniciar os trâmites formais para implantação da loteria.
