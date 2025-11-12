A Câmara Municipal de Birigui aprovou, na noite de terça-feira (11), o projeto de lei que autoriza a criação da Loteria Municipal de Birigui, proposto pela prefeita Samanta Borini (PSD) como alternativa para ampliar receitas sem elevar a carga tributária. Segundo a chefe do Executivo, a medida busca fortalecer o orçamento público e ampliar investimentos em áreas essenciais.

Com a aprovação, o município inicia estudos técnicos e jurídicos que definirão o modelo operacional mais adequado. Entre as possibilidades estão a gestão direta pela Prefeitura ou a concessão a uma empresa especializada, mediante processo licitatório.

A expectativa é que a loteria esteja em funcionamento até 2026, seguindo caminho semelhante ao de outros municípios que adotaram o modelo após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizando estados e cidades a explorarem o setor.