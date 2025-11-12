Um dos julgamentos mais aguardados do mês ocorre nesta quinta-feira (13), a partir das 9h, no Fórum de Birigui. Será julgado Washington Elias Reliquias de Souza Sarmento, que está preso, acusado de matar e ocultar os corpos de Jimmy Pereira da Silva e Caroline Batista Froes. Também será julgada pelo corpo de jurados Kathlen da Silva Ferreira, pela imputação de ocultação de cadáver.

O Ministério Público será representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, que sustenta a tese de duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Na denúncia, o promotor afirma que Washington, “mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, matou-as com golpes de faca enquanto estavam despidas e sem possibilidade de reação”.

Segundo a acusação, o crime ocorreu na madrugada de 22 de novembro de 2023, na residência onde o réu vivia com Kathlen, nos fundos de uma casa na Rua Severo Xavier Soares. Após consumo de bebidas alcoólicas, cocaína e relações sexuais em grupo, Washington teria desferido 13 golpes de faca contra Jimmy — 12 no tórax e abdômen e um no pescoço. Caroline foi atingida por dois golpes na região cervical, após ter um dos olhos perfurado. Ambos morreram por esgorjamento, conforme o laudo necroscópico.