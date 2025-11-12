Patrick Aparecido de Oliveira Machado, de 44 anos, condenado pelo assassinato de um policial civil em Araçatuba, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na noite de terça-feira (11), em Três Lagoas (MS). Segundo informações de jornais do Mato Grosso do Sul, ele teria sido denunciado por moradores por fazer ameaças na região da Vila Verde.

De acordo com a PM, os militares do 2º Batalhão localizaram o suspeito e deram ordem de parada, mas Patrick resistiu e apontou uma arma contra os policiais. Durante o confronto, ele foi baleado e, mesmo socorrido ao Hospital Auxiliadora, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas e o local foi isolado.

Patrick cumpria pena de 15 anos e seis meses de prisão pelo homicídio do investigador da Polícia Civil de Araçatuba, Orival Pereira dos Santos, morto em 2009 dentro de um supermercado. O crime chocou a cidade na época, já que o policial foi atingido por cinco disparos enquanto pagava suas compras.