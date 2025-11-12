A Prefeitura de Araçatuba implantará, a partir de 20 de novembro, 110 vagas de estacionamento de curta duração no entorno da Praça Rui Barbosa e nas vias próximas ao Calçadão. A medida, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, tem caráter emergencial e busca melhorar o fluxo de veículos e atender o comércio durante o período de fim de ano.
O sistema funcionará 24 horas por dia, inclusive no horário estendido do comércio natalino. As vagas serão exclusivas para automóveis e terão tempo máximo de permanência de 30 minutos, com pisca-alerta ligado durante todo o período.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, a iniciativa é provisória e foi planejada para facilitar o acesso ao centro.
“É uma solução pensada para o comércio e para os cidadãos que vêm fazer suas compras de Natal. O objetivo é garantir a rotatividade e melhorar a fluidez do trânsito”, explicou.
A fiscalização será feita pelos agentes de trânsito da Prefeitura. No início, os fiscais farão a anotação do horário de chegada dos veículos. Caso o limite seja ultrapassado, o condutor poderá ser autuado por infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
As áreas de carga e descarga, embarque e desembarque, táxis, idosos e PCDs permanecerão inalteradas. Já as motos e similares não poderão ocupar as novas vagas.
A sinalização será reforçada com placas indicativas e meio-fio pintado de branco nas áreas de curta duração. Locais ainda com a cor azul, do antigo sistema rotativo, continuarão sem limite de tempo.
Entre as vias contempladas estão a Rua General Osório, Marechal Deodoro, Duque de Caxias, Anita Garibaldi, Prudente de Moraes, Carlos Gomes, 15 de Novembro, Luiz Pereira Barreto, Olavo Bilac, Osvaldo Cruz e a Praça Rui Barbosa, totalizando as 110 vagas temporárias.
