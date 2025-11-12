A Prefeitura de Araçatuba implantará, a partir de 20 de novembro, 110 vagas de estacionamento de curta duração no entorno da Praça Rui Barbosa e nas vias próximas ao Calçadão. A medida, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, tem caráter emergencial e busca melhorar o fluxo de veículos e atender o comércio durante o período de fim de ano.

O sistema funcionará 24 horas por dia, inclusive no horário estendido do comércio natalino. As vagas serão exclusivas para automóveis e terão tempo máximo de permanência de 30 minutos, com pisca-alerta ligado durante todo o período.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, a iniciativa é provisória e foi planejada para facilitar o acesso ao centro.