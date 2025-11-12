Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (11), no bairro Traitu, em Araçatuba.

Durante patrulhamento, policiais da Força Tática avistaram o jovem em comportamento suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir e jogou um pote ao chão.

Dentro do recipiente, os policiais encontraram 59 pinos de cocaína. O adolescente foi detido e levado ao plantão policial, onde o caso foi registrado. Ele permanece à disposição da Justiça.