BAIRRO TRAITU

Adolescente é detido com 59 pinos de cocaína em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
CPI 10
Jovem tentou fugir ao notar a chegada da Força Tática no bairro Traitu, mas acabou apreendido e levado à delegacia.
Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (11), no bairro Traitu, em Araçatuba.

Durante patrulhamento, policiais da Força Tática avistaram o jovem em comportamento suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir e jogou um pote ao chão.

Dentro do recipiente, os policiais encontraram 59 pinos de cocaína. O adolescente foi detido e levado ao plantão policial, onde o caso foi registrado. Ele permanece à disposição da Justiça.

