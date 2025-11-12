Na região de Araçatuba, o cenário para a safra 2025/26 começa com uma melhora importante no volume de chuvas, um alívio para produtores que enfrentaram três anos consecutivos de clima adverso.
Na avaliação de Thomas Rocco, produtor rural e representante do Siran (Sindicato Rural da Alta Noroeste), os últimos anos foram marcados por calor extremo, seca prolongada e dificuldade no manejo de mananciais para irrigação.
“Temos um histórico aqui dos últimos três anos terem sido anos muito difíceis para o produtor rural… todo mundo sentiu”, afirma. Ele cita problemas nas pastagens, nas áreas de cana, nos cereais, e nas culturas de hortifrúti, como cenoura, batata e tomate.
Segundo Rocco, o cenário começou a se reverter a partir de março/abril de 2025, com chuvas acima da média que beneficiaram especialmente milho e sorgo na região de Birigui, referência nacional em sorgo forrageiro e granífero.
Para respaldar esse panorama, pesquisas nacionais apontam que a safra 2025/26 no Brasil inteiro mostra perspectivas mais favoráveis com melhor equilíbrio climático em relação aos anos anteriores.
O polo regional do campo que reúne Araçatuba e mais 14 municípios, há uma clara hierarquia de culturas. Cana-de-açúcar aparece em primeiro lugar, com peso elevado na economia local. Em segundo lugar, as pastagens, devido à pecuária ligada ao complexo cana/agrícola. Em terceiro, as áreas de cereais, com destaque para o sorgo na região de Birigui.
Rocco aponta que o milho perdeu área nos últimos cinco anos e que o sorgo vem ocupando parte dessa lacuna, oferecendo rotação de culturas e alternativa produtiva. Essa mudança estrutural é relevante, já que o sorgo, tanto forrageiro quanto granífero, se mostra “uma boa cultura” num ambiente de restrição hídrica e de custos elevados.
Produtores menos animados apesar da melhora climática
Mesmo com os sinais positivos do clima, o otimismo dos agricultores ainda está contido.
Os fatores que travam a motivação são:
- juros elevados e dificuldade de acesso a crédito agrícola;
- preços low-profile para grãos: “hoje um saco de soja está em R$ 120, não é um preço satisfatório”;
- no caso da cana, a queda do ATR e a pressão do mercado global de açúcar também pesam negativamente.
Ele conclui que “os produtores não estão animados para o plantio” porque, por melhor que possa vir a ser o clima, os fundamentos de mercado e custo de produção ainda geram grande cautela.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.