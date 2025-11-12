Na região de Araçatuba, o cenário para a safra 2025/26 começa com uma melhora importante no volume de chuvas, um alívio para produtores que enfrentaram três anos consecutivos de clima adverso.

Na avaliação de Thomas Rocco, produtor rural e representante do Siran (Sindicato Rural da Alta Noroeste), os últimos anos foram marcados por calor extremo, seca prolongada e dificuldade no manejo de mananciais para irrigação.

“Temos um histórico aqui dos últimos três anos terem sido anos muito difíceis para o produtor rural… todo mundo sentiu”, afirma. Ele cita problemas nas pastagens, nas áreas de cana, nos cereais, e nas culturas de hortifrúti, como cenoura, batata e tomate.