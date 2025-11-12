12 de novembro de 2025
OUVIDO E LIBERADO

Homem é filmado agredindo com chutes cachorra em via pública

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito atinge o animal com chutes e uma sacola
Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito atinge o animal com chutes e uma sacola

Um homem foi flagrado agredindo uma cachorra na segunda-feira (10), em uma rua de Olímpia. As imagens de uma câmera de segurança divulgadas nessa terça-feira (11), mostram o momento em que o suspeito se aproxima do animal e desfere chutes e golpes utilizando uma sacola.

A tutora da cachorra registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (11). De acordo com o relato, o animal recebeu atendimento veterinário, foi medicado e não apresenta risco de morte.

O homem apontado como autor das agressões foi localizado e levado à Delegacia de Polícia de Olímpia. Durante o depoimento, ele confirmou o ato e alegou ter reagido em “legítima defesa”.

A Polícia Civil registrou o caso como abuso e maus-tratos a animais. Após ser ouvido, o suspeito foi liberado e deve responder em liberdade.

