Um homem foi flagrado agredindo uma cachorra na segunda-feira (10), em uma rua de Olímpia. As imagens de uma câmera de segurança divulgadas nessa terça-feira (11), mostram o momento em que o suspeito se aproxima do animal e desfere chutes e golpes utilizando uma sacola.
A tutora da cachorra registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (11). De acordo com o relato, o animal recebeu atendimento veterinário, foi medicado e não apresenta risco de morte.
O homem apontado como autor das agressões foi localizado e levado à Delegacia de Polícia de Olímpia. Durante o depoimento, ele confirmou o ato e alegou ter reagido em “legítima defesa”.
A Polícia Civil registrou o caso como abuso e maus-tratos a animais. Após ser ouvido, o suspeito foi liberado e deve responder em liberdade.
