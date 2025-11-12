Um homem de 50 anos, natural da Bolívia, foi preso em flagrante na manhã de terça-feira (11) por tráfico de drogas, após policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) encontrarem pasta base de cocaína escondida dentro de brinquedos e ferramentas infantis.

A ocorrência foi registrada no km 484 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis, durante a Operação Impacto, que intensifica a fiscalização em transportes interestaduais.

De acordo com a corporação, a equipe abordou um ônibus de linha interestadual. Durante vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram 165 invólucros de pasta base de cocaína, totalizando 2,77 quilos da droga.