Um homem de 50 anos, natural da Bolívia, foi preso em flagrante na manhã de terça-feira (11) por tráfico de drogas, após policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) encontrarem pasta base de cocaína escondida dentro de brinquedos e ferramentas infantis.
A ocorrência foi registrada no km 484 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis, durante a Operação Impacto, que intensifica a fiscalização em transportes interestaduais.
De acordo com a corporação, a equipe abordou um ônibus de linha interestadual. Durante vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram 165 invólucros de pasta base de cocaína, totalizando 2,77 quilos da droga.
O entorpecente estava camuflado dentro dos eixos de um triciclo infantil e de um carrinho de mão, pertences do passageiro que ocupava a poltrona nº 30.
O suspeito declarou ser morador de Puerto Quijarro, na Bolívia, e não possuía antecedentes criminais. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Penápolis, onde teve o flagrante formalizado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.
