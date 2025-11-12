12 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BRINQUEDO DO CRIME

Traficante é preso com cocaína escondida em triciclo e carrinho

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Policia Rodoviária
Durante a Operação Impacto, Tático Rodoviário flagrou droga em compartimentos adaptados dentro de bagagens em ônibus na Rondon
Durante a Operação Impacto, Tático Rodoviário flagrou droga em compartimentos adaptados dentro de bagagens em ônibus na Rondon

Um homem de 50 anos, natural da Bolívia, foi preso em flagrante na manhã de terça-feira (11) por tráfico de drogas, após policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) encontrarem pasta base de cocaína escondida dentro de brinquedos e ferramentas infantis.

A ocorrência foi registrada no km 484 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis, durante a Operação Impacto, que intensifica a fiscalização em transportes interestaduais.

De acordo com a corporação, a equipe abordou um ônibus de linha interestadual. Durante vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram 165 invólucros de pasta base de cocaína, totalizando 2,77 quilos da droga.

O entorpecente estava camuflado dentro dos eixos de um triciclo infantil e de um carrinho de mão, pertences do passageiro que ocupava a poltrona nº 30.

O suspeito declarou ser morador de Puerto Quijarro, na Bolívia, e não possuía antecedentes criminais. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Penápolis, onde teve o flagrante formalizado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários