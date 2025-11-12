A Polícia Civil de Votuporanga realizou nessa terça-feira (11) a Operação Cyberconnect, que resultou na apreensão de quase R$ 1 milhão em suplementos alimentares. Os produtos teriam sido adquiridos de forma fraudulenta por um homem que usava empresas de fachada e documentos falsificados para efetuar as compras.

De acordo com as investigações, o suspeito combinava pagamentos a prazo com fornecedores, mas não quitava as mercadorias recebidas. Em uma das transações, ele adquiriu R$ 520 mil em produtos, emitindo notas fiscais em nome de duas empresas ligadas a familiares.

Após o recebimento, o homem chegou a efetuar pagamentos parciais de R$ 173,3 mil, mas ainda deixou um saldo devedor superior a R$ 340 mil. Pouco tempo depois, ele realizou um novo pedido, avaliado em R$ 638,9 mil, sem efetuar qualquer pagamento após a entrega.