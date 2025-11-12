12 de novembro de 2025
Homem é preso com cocaína pela Rocam em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Suspeito tentou esconder droga sob um carro e fugir, mas foi detido com dinheiro e celulares em ponto conhecido pelo tráfico
Suspeito tentou esconder droga sob um carro e fugir, mas foi detido com dinheiro e celulares em ponto conhecido pelo tráfico

Policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam, na tarde de segunda-feira (10), um homem suspeito de tráfico de drogas na rua Fundador Paulino Gatto, bairro São José, em Araçatuba. O local é conhecido popularmente como “Esquina Maluca”, por ser ponto frequente de comércio de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações sobre movimentações suspeitas na área e foi ao endereço para verificar a denúncia. Ao perceber a chegada dos policiais, o rapaz tentou disfarçar, escondendo uma sacola embaixo de um veículo antes de correr para dentro de um estabelecimento comercial.

Ele foi abordado e, durante revista pessoal, os agentes encontraram R$ 640 em dinheiro e dois aparelhos celulares. Ao checar a sacola deixada sob o carro, os policiais localizaram 86 pinos de cocaína prontos para venda.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. Após os procedimentos, ele permaneceu detido à disposição da Justiça.

