Quatro dias após a aplicação da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, os cerca de 3,51 milhões de participantes seguem na expectativa para conferir o desempenho nas provas. O gabarito oficial das questões objetivas será divulgado nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante coletiva em Brasília, após o balanço do primeiro dia do Enem. A data antecipa a previsão inicial do edital, que permitia a divulgação até o décimo dia útil após o fim da aplicação, o que poderia levar a liberação até 28 de novembro.
Quando for publicado, o gabarito poderá ser consultado no portal do Inep, na seção “Provas e Gabaritos”.
Como foi o primeiro dia
No domingo (9), os candidatos responderam a 90 questões, sendo 45 de Linguagens e 45 de Ciências Humanas, além da redação, que trouxe o tema: “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
A aplicação ocorreu em 164.906 salas de 1.805 municípios, abrangendo todos os estados brasileiros.
O que vem pela frente
A segunda etapa do exame será realizada no próximo domingo (16), quando os estudantes terão cinco horas para resolver 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física).
Os candidatos que enfrentaram problemas logísticos ou estavam com doenças infectocontagiosas durante a prova poderão solicitar reaplicação entre 17 e 21 de novembro, via Página do Participante.
Já em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas ocorrerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30.
Além disso, o MEC prevê um período geral de reaplicações nos dias 16 e 17 de dezembro.
Resultados
A divulgação dos resultados finais está prevista para janeiro de 2026, com data a ser confirmada pelo Inep.
Para treineiros, a nota será liberada cerca de 60 dias depois, somente para consulta e autoavaliação.
Os participantes também terão acesso à vista pedagógica da redação, que detalhará a pontuação em cada competência avaliada.
Porta de entrada para o ensino superior
O Enem continua sendo a principal forma de acesso ao ensino superior público e privado no Brasil, por meio de programas como:
- Sisu;
- Prouni; e
- Fies.
Nesta edição, o exame também voltou a permitir a certificação do ensino médio. Mais de 98 mil candidatos maiores de 18 anos solicitaram o diploma, que exige nota mínima de 450 em cada prova objetiva e 500 pontos na redação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.