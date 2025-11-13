Quatro dias após a aplicação da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, os cerca de 3,51 milhões de participantes seguem na expectativa para conferir o desempenho nas provas. O gabarito oficial das questões objetivas será divulgado nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante coletiva em Brasília, após o balanço do primeiro dia do Enem. A data antecipa a previsão inicial do edital, que permitia a divulgação até o décimo dia útil após o fim da aplicação, o que poderia levar a liberação até 28 de novembro.

Quando for publicado, o gabarito poderá ser consultado no portal do Inep, na seção “Provas e Gabaritos”.

Como foi o primeiro dia