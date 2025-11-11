A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, na sessão ordinária desta segunda-feira (10), moção de apoio apresentada pelo vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD) ao projeto de decreto legislativo em tramitação no Congresso Nacional. A proposta, de autoria do deputado federal Márcio Alvino (PL-SP), pede a suspensão dos efeitos do Decreto Federal nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva.
O texto da moção argumenta que a mudança pode impactar diretamente o atendimento educacional oferecido pelas APAEs e instituições especializadas, que historicamente atuam junto a estudantes com deficiência intelectual e múltipla. Em Araçatuba, ao menos 189 alunos atendidos pela APAE poderão ser transferidos para a rede regular de ensino a partir de 2026, caso o decreto entre em vigor sem alterações.
Debate no plenário
O decreto federal determina que estudantes com deficiência sejam matriculados prioritariamente na rede comum, acompanhados por professores com formação em pedagogia, preferencialmente com especialização em educação inclusiva. Parlamentares da oposição argumentaram que a medida pode fragilizar o atendimento em cidades que não dispõem de equipes preparadas para essa transição imediata.
Durante a discussão, os vereadores Sol do Autismo (PL) e João Pedro Pugina (PL) se manifestaram contrários ao decreto. Ambos defenderam a manutenção do direito das famílias de escolher o tipo de instituição em que os filhos serão atendidos.
Governo Federal sinaliza revisão
Na manhã de terça-feira (11), o senador Flávio Arns (PSB) se reuniu com o ministro da Educação, Camilo Santana, para apresentar sugestões de ajustes ao decreto. Segundo o parlamentar, houve consenso sobre a necessidade de garantir que escolas especializadas não sejam prejudicadas. O Ministério da Educação deve republicar o texto com alterações nos próximos dias.
Outros assuntos da sessão
Também foi derrubado o parecer contrário da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Direito dos Animais ao projeto que institui o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos no município. A proposta, de autoria dos vereadores Damião Brito (Rede) e Luís Boatto (Solidariedade), segue em tramitação.
Outros itens da pauta foram retirados, entre eles projetos da Prefeitura que tratavam de ajustes na legislação sobre coleta de resíduos em condomínios, além do projeto de Boatto que previa merenda para professores e o projeto do Executivo que ampliaria o adicional de transporte para coordenadores pedagógicos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.