A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, na sessão ordinária desta segunda-feira (10), moção de apoio apresentada pelo vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD) ao projeto de decreto legislativo em tramitação no Congresso Nacional. A proposta, de autoria do deputado federal Márcio Alvino (PL-SP), pede a suspensão dos efeitos do Decreto Federal nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva.

O texto da moção argumenta que a mudança pode impactar diretamente o atendimento educacional oferecido pelas APAEs e instituições especializadas, que historicamente atuam junto a estudantes com deficiência intelectual e múltipla. Em Araçatuba, ao menos 189 alunos atendidos pela APAE poderão ser transferidos para a rede regular de ensino a partir de 2026, caso o decreto entre em vigor sem alterações.

Debate no plenário

O decreto federal determina que estudantes com deficiência sejam matriculados prioritariamente na rede comum, acompanhados por professores com formação em pedagogia, preferencialmente com especialização em educação inclusiva. Parlamentares da oposição argumentaram que a medida pode fragilizar o atendimento em cidades que não dispõem de equipes preparadas para essa transição imediata.