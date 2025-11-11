O Tribunal do Júri de Birigui condenou, nesta terça-feira (11), Adalto Pereira dos Santos a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela tentativa de homicídio qualificada contra Débora Cristina Sena e Carlos Henrique Aparecido D'Angelo. A sentença foi proferida após deliberação do Conselho de Sentença, em sessão presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda.

O julgamento contou com a atuação do promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, que sustentou a acusação e defendeu a condenação do réu pelas duas tentativas de homicídio, com manutenção da qualificadora de motivo torpe, prevista no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

O crime

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 2008, em Birigui, durante uma discussão entre o réu e as duas vítimas em uma residência da cidade. No momento do desentendimento, Adalto teria usado uma faca para golpear Débora e Carlos, causando ferimentos graves. Ambos sobreviveram após receber atendimento médico, o que levou ao enquadramento do caso como tentativa de homicídio.