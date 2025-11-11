O Governo de São Paulo reforça a importância do uso consciente da água em todo o Estado. Mesmo com as medidas de gestão hídrica adotadas pela Sabesp e pela Arsesp, a participação da população segue decisiva para evitar desperdícios e preservar os mananciais que abastecem milhões de pessoas.

A economia começa em casa: pequenas mudanças de hábito reduzem o consumo mensal e aliviam a pressão sobre reservatórios, especialmente em períodos de calor e estiagem.

Banho e descarga

O banho é um dos maiores focos de consumo. Um banho de 15 minutos pode gastar até 150 litros de água. Reduzindo o tempo para 5 minutos, uma família de três pessoas economiza cerca de 9 mil litros por mês.

Outro ponto de atenção são os vazamentos em descargas e encanamentos, que podem desperdiçar centenas de litros por dia. A manutenção do sistema hidráulico evita prejuízos e protege o abastecimento.

Cozinha e lavanderia