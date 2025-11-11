O Governo de São Paulo reforça a importância do uso consciente da água em todo o Estado. Mesmo com as medidas de gestão hídrica adotadas pela Sabesp e pela Arsesp, a participação da população segue decisiva para evitar desperdícios e preservar os mananciais que abastecem milhões de pessoas.
A economia começa em casa: pequenas mudanças de hábito reduzem o consumo mensal e aliviam a pressão sobre reservatórios, especialmente em períodos de calor e estiagem.
Banho e descarga
O banho é um dos maiores focos de consumo. Um banho de 15 minutos pode gastar até 150 litros de água. Reduzindo o tempo para 5 minutos, uma família de três pessoas economiza cerca de 9 mil litros por mês.
Outro ponto de atenção são os vazamentos em descargas e encanamentos, que podem desperdiçar centenas de litros por dia. A manutenção do sistema hidráulico evita prejuízos e protege o abastecimento.
Cozinha e lavanderia
Na cozinha, o ideal é deixar a torneira aberta apenas quando necessário. Ensaboar tudo primeiro e enxaguar depois reduz o desperdício. Máquinas de lavar louça ou roupa devem ser usadas apenas com carga completa, e a água da lavagem de roupas pode ser reaproveitada para limpar calçadas e quintais.
Quintal e automóvel
O uso de mangueira é um dos principais vilões. Para áreas externas, prefira a vassoura. Na lavagem de veículos, o balde substitui a mangueira e reduz o gasto em até 80%.
Cada gesto conta
Especialistas destacam que a soma dessas atitudes gera um resultado coletivo expressivo. A preservação dos mananciais é responsabilidade compartilhada entre Estado e população.
Em regiões como Araçatuba, onde o calor e a baixa umidade são frequentes, manter hábitos de economia ajuda a garantir segurança hídrica e estabilidade no abastecimento.
Cuidar da água hoje é garantir o abastecimento de amanhã.
