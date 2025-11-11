11 de novembro de 2025
SEGURANÇA

Agentes impedem entrada de drogas em unidade prisional de Lavínia

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Agentes identificaram a substância durante revista por escâner corporal no CDP de Lavínia
Policiais penais do Centro de Detenção Provisória “ASP Cláudio Chaves do Nascimento”, em Lavínia, impediram no último sábado (8) a entrada de drogas na unidade prisional. A substância estava com a esposa de um detento, que tentou ingressar no local durante o horário de visita.

De acordo com relatório interno, o material ilícito foi identificado durante o procedimento de revista por escâner corporal. Os agentes notaram um volume suspeito na região torácica da mulher e, ao ser questionada, ela confessou que transportava entorpecentes. De forma espontânea, entregou um invólucro contendo 262,3 gramas de substância esverdeada semelhante à maconha.

A Polícia Militar foi acionada, e a visitante foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e as providências cabíveis adotadas.

A direção do CDP informou que instaurará procedimento disciplinar para apurar eventual envolvimento do detento destinatário da droga. Segundo a unidade, a ação reforça o trabalho permanente de vigilância para coibir a entrada de ilícitos no sistema prisional.

