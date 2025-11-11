Policiais penais do Centro de Detenção Provisória “ASP Cláudio Chaves do Nascimento”, em Lavínia, impediram no último sábado (8) a entrada de drogas na unidade prisional. A substância estava com a esposa de um detento, que tentou ingressar no local durante o horário de visita.

De acordo com relatório interno, o material ilícito foi identificado durante o procedimento de revista por escâner corporal. Os agentes notaram um volume suspeito na região torácica da mulher e, ao ser questionada, ela confessou que transportava entorpecentes. De forma espontânea, entregou um invólucro contendo 262,3 gramas de substância esverdeada semelhante à maconha.

A Polícia Militar foi acionada, e a visitante foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e as providências cabíveis adotadas.