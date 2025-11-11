Um homem foi preso em flagrante nessa segunda-feira (10) no bairro Chácaras TV, em Araçatuba, durante uma ação da Polícia Militar. A equipe realizava patrulhamento pela Rua Santo André quando avistou o suspeito, já conhecido por denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas.

Na abordagem, os policiais encontraram com ele duas porções de maconha e R$ 100 em dinheiro. Questionado, o rapaz admitiu que guardava mais entorpecentes em sua residência. Ao vistoriar o imóvel, a PM localizou pés de maconha no quintal, papelotes de crack totalizando cerca de 117 gramas, além de um carregador e uma munição calibre .380, uma balança de precisão e mais R$ 492 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de apetrechos de arma de fogo. Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.