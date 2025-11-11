Um menino de 9 anos morreu em um acidente de carro registrado no domingo (9), na estrada vicinal Valdomiro Campanhola, em Valentim Gentil.

Segundo informações da Polícia Civil, o veículo era ocupado por cinco pessoas, três adultos e duas crianças, que viajavam em direção ao município de Meridiano. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção, e o automóvel acabou capotando.

O menino, cuja identidade não foi divulgada, morreu ainda no local. As demais vítimas foram socorridas em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a um hospital da região.