11 de novembro de 2025
AÇÃO DO TOR

Homem é preso com carro roubado durante operação em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Rodoviária
Veículo Fiat Toro, identificado como dublê, havia sido roubado em Taboão da Serra
Veículo Fiat Toro, identificado como dublê, havia sido roubado em Taboão da Serra

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (10), em Penápolis, após ser flagrado conduzindo um veículo roubado na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), durante ações da Operação Impacto realizadas pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os agentes abordaram uma Fiat Toro Endurance, ocupada apenas pelo motorista, após consulta da placa apontar indícios de dublê. Durante a vistoria, foi constatado, por meio da verificação do chassi e número do motor, que o carro havia sido roubado em 8 de outubro de 2024, no município de Taboão da Serra (SP).

O veículo utilizava placas clonadas de outro automóvel com as mesmas características. O motorista, que não possui antecedentes criminais, foi levado ao Plantão Policial de Penápolis, onde a ocorrência foi registrada por receptação de veículo roubado.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

