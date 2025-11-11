Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (10), em Penápolis, após ser flagrado conduzindo um veículo roubado na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), durante ações da Operação Impacto realizadas pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os agentes abordaram uma Fiat Toro Endurance, ocupada apenas pelo motorista, após consulta da placa apontar indícios de dublê. Durante a vistoria, foi constatado, por meio da verificação do chassi e número do motor, que o carro havia sido roubado em 8 de outubro de 2024, no município de Taboão da Serra (SP).

O veículo utilizava placas clonadas de outro automóvel com as mesmas características. O motorista, que não possui antecedentes criminais, foi levado ao Plantão Policial de Penápolis, onde a ocorrência foi registrada por receptação de veículo roubado.