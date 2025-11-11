Um menino de 12 anos e a irmã, de apenas 1 ano, foram encontrados sozinhos em uma residência de Ilha Solteira, no último domingo (9). A ocorrência foi registrada após o pai da bebê acionar a Guarda Civil Municipal (GCM) ao ver a ex-companheira consumindo bebida alcoólica em um bar.

De acordo com o que foi duvulgado nesta segunda-feira (10), ao chegarem ao endereço indicado, os guardas, acompanhados pelo Conselho Tutelar, constataram que as crianças estavam sozinhas. Segundo o boletim de ocorrência, os irmãos apresentavam boas condições de higiene e estavam alimentados, mas não tinham telefone nem forma de contato com a mãe.

Os dois foram levados para uma Casa Abrigo, onde permanecem sob acompanhamento. A polícia registrou o caso como abandono de incapaz, e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) irá investigar o ocorrido.