O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui está recebendo currículos de profissionais interessados em participar das obras do Hospital Estadual Alto Noroeste, unidade que está sendo construída às margens da rodovia Roberto Rollemberg (SP-461).

As oportunidades são voltadas para serventes de obras, pedreiros, armadores, carpinteiros, eletricistas, encanadores e faxineiras. Para concorrer, é necessário comprovar experiência na função desejada.

Os candidatos podem encaminhar mensagens para o número de WhatsApp (18) 3642-3778 ou procurar o PAT pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Rua Wagih Rahal, 65 – Centro. O agendamento também pode ser feito pelo site pat.agendasp.sp.gov.br.