O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui está recebendo currículos de profissionais interessados em participar das obras do Hospital Estadual Alto Noroeste, unidade que está sendo construída às margens da rodovia Roberto Rollemberg (SP-461).
As oportunidades são voltadas para serventes de obras, pedreiros, armadores, carpinteiros, eletricistas, encanadores e faxineiras. Para concorrer, é necessário comprovar experiência na função desejada.
Os candidatos podem encaminhar mensagens para o número de WhatsApp (18) 3642-3778 ou procurar o PAT pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Rua Wagih Rahal, 65 – Centro. O agendamento também pode ser feito pelo site pat.agendasp.sp.gov.br.
O processo seletivo e as contratações serão conduzidos diretamente pela empresa responsável pela obra.
A construção do Hospital Estadual Alto Noroeste é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, com investimento estimado em mais de R$ 350 milhões. A unidade contará com 274 leitos e será referência para o atendimento de cerca de 40 municípios da região, com previsão de inauguração em 2027.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.