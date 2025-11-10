A partir das 9h desta terça-feira (11), o Fórum de Birigui recebe o julgamento popular de Adalto Pereira dos Santos, acusado de tentar matar a ex-companheira, identificada pelas iniciais D.C.S., e o então atual companheiro dela, C.H.A.L.A., em 13 de julho de 2008, no bairro João Crevelaro. O réu, que permaneceu foragido por anos, foi preso apenas em 2023, após ser identificado pela Polícia Militar durante uma briga em um bar.
Histórico e motivação
Segundo a denúncia do Ministério Público, Adalto manteve convivência com a ex-companheira por cerca de três anos e meio, período no qual tiveram dois filhos. O relacionamento, porém, era marcado por conflitos, consumo abusivo de álcool e falta de responsabilidade financeira por parte do réu, o que resultou no término da união.
Após a separação, conforme o processo, Adalto não teria aceitado o fim do relacionamento e passou a agredir a ex-mulher quando soube que ela havia iniciado uma nova relação amorosa.
O crime
No dia dos fatos, ainda segundo a denúncia, Adalto foi até a residência da vítima, onde ela estava com o atual companheiro C.H.A.L.A.. Ele teria invadido o imóvel e desferido golpes de faca contra os dois.
A mulher foi atingida três vezes, com ferimentos no rosto e no abdômen. O atual companheiro sofreu cinco golpes, nas regiões da cabeça e das costas. Mesmo ferido, ele conseguiu socorrer a companheira com a ajuda da mãe dela e levá-la ao Pronto-Socorro Municipal. A vítima passou por cirurgia e sobreviveu, assim como o homem ferido.
Logo após o ataque, Adalto fugiu e permaneceu foragido por mais de uma década.
Prisão em 2023
Em 2023, o réu se envolveu em uma confusão em um bar na cidade. Acionada, a Polícia Militar realizou consulta no sistema e constatou que havia mandado de prisão em aberto. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia. Desde então, está preso aguardando julgamento em unidade prisional da região.
Júri e defesa
A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. A sessão será presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda.
A defesa, realizada pelos advogados Roger Fortes, informou que irá sustentar, perante os jurados, que Adalto “agiu em estado de forte abalo emocional, sem a intenção de matar, diante de um conflito familiar intenso e prolongado”.
A sessão é aberta ao público.
