A partir das 9h desta terça-feira (11), o Fórum de Birigui recebe o julgamento popular de Adalto Pereira dos Santos, acusado de tentar matar a ex-companheira, identificada pelas iniciais D.C.S., e o então atual companheiro dela, C.H.A.L.A., em 13 de julho de 2008, no bairro João Crevelaro. O réu, que permaneceu foragido por anos, foi preso apenas em 2023, após ser identificado pela Polícia Militar durante uma briga em um bar.

Histórico e motivação

Segundo a denúncia do Ministério Público, Adalto manteve convivência com a ex-companheira por cerca de três anos e meio, período no qual tiveram dois filhos. O relacionamento, porém, era marcado por conflitos, consumo abusivo de álcool e falta de responsabilidade financeira por parte do réu, o que resultou no término da união.

Após a separação, conforme o processo, Adalto não teria aceitado o fim do relacionamento e passou a agredir a ex-mulher quando soube que ela havia iniciado uma nova relação amorosa.

O crime