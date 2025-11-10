Mais duas mães procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba para denunciar supostos abusos cometidos por um técnico de futebol que treina crianças e adolescentes na cidade. As denúncias surgiram após a divulgação do primeiro caso, envolvendo um menino de 12 anos, revelado pela Folha da Região e repercutido pela imprensa local.
Segundo os boletins de ocorrência, as mães decidiram procurar a Polícia após desconfiarem que o treinador citado seria o mesmo responsável pelos treinamentos de seus filhos. Ao serem questionadas diretamente, as crianças confirmaram ter vivido situações semelhantes às relatadas no primeiro caso.
De acordo com o depoimento de um dos menores, o técnico pedia para que ele chegasse cerca de duas horas antes do treino. Nesse período, levava o garoto até um galpão dentro do clube, onde assistia a vídeos pornográficos na presença da criança, realizava toques íntimos e se masturbava. Assim como no primeiro registro, as caronas oferecidas pelo treinador também eram utilizadas como oportunidade para os abusos, com pedidos de beijos, abraços forçados e orientações de sigilo absoluto.
As denúncias reforçam o padrão já apurado pela Polícia e ampliam o número de possíveis vítimas.
Alerta aos Pais
Com o surgimento de novos relatos, a Polícia orienta pais e responsáveis a conversarem abertamente com seus filhos e procurarem imediatamente a DDM caso identifiquem qualquer sinal de abuso ou comportamento semelhante.
Atualmente, o treinador não está mais vinculado à escolinha onde os primeiros abusos teriam ocorrido, mas segue atuando em outra instituição esportiva da cidade. A escolinha onde ocorreu o primeiro caso divulgou nota afirmando que o investigado não integra mais o quadro técnico e que o profissional atualmente no cargo foi contratado apenas em agosto deste ano.
O caso segue sob investigação. A Polícia busca identificar outras possíveis vítimas e reforça que o silêncio pode impedir novas denúncias e a responsabilização do suspeito.
Relembre o Primeiro Caso
A primeira denúncia veio à tona quando a mãe de um menino de 12 anos procurou a Polícia relatando que o técnico de futebol levava o filho a locais isolados após os treinos e durante caronas oferecidas a ele. Segundo o depoimento, o suspeito usava essas situações para forçar contato íntimo e pedir sigilo absoluto sobre as ações.
A divulgação do caso pela Folha da Região e pela imprensa local provocou forte repercussão e incentivou outras possíveis vítimas a revelarem situações semelhantes, desencadeando novas denúncias e a ampliação da investigação policial.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.