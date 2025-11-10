Mais duas mães procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba para denunciar supostos abusos cometidos por um técnico de futebol que treina crianças e adolescentes na cidade. As denúncias surgiram após a divulgação do primeiro caso, envolvendo um menino de 12 anos, revelado pela Folha da Região e repercutido pela imprensa local.

Segundo os boletins de ocorrência, as mães decidiram procurar a Polícia após desconfiarem que o treinador citado seria o mesmo responsável pelos treinamentos de seus filhos. Ao serem questionadas diretamente, as crianças confirmaram ter vivido situações semelhantes às relatadas no primeiro caso.

De acordo com o depoimento de um dos menores, o técnico pedia para que ele chegasse cerca de duas horas antes do treino. Nesse período, levava o garoto até um galpão dentro do clube, onde assistia a vídeos pornográficos na presença da criança, realizava toques íntimos e se masturbava. Assim como no primeiro registro, as caronas oferecidas pelo treinador também eram utilizadas como oportunidade para os abusos, com pedidos de beijos, abraços forçados e orientações de sigilo absoluto.