A Prefeitura de Araçatuba vetou integralmente o Projeto de Lei 111/2025, que criaria o Programa Bolsa-Trabalho no município. A proposta, aprovada pela Câmara Municipal, foi barrada sob a justificativa de inconstitucionalidade por tratar de matéria orçamentária e de organização administrativa — temas de iniciativa exclusiva do Poder Executivo.
O texto, de autoria do Legislativo, previa o pagamento mensal de R$ 750 a 100 beneficiários, vinculados a atividades em secretarias municipais. Segundo o Executivo, a medida ultrapassa a simples criação de despesa e interfere diretamente na gestão pública.
O secretário de Assuntos Jurídicos, Arthur Bezerra Jr., afirmou que o projeto invade competências do prefeito ao determinar como e onde os serviços seriam prestados, além de interferir na execução de políticas públicas.
“A lei extrapolou a criação de despesa e dispôs sobre atribuições internas das secretarias. Isso caracteriza vício de iniciativa e afronta ao artigo 61 da Constituição Federal”, explicou.
Ele também destacou a ausência de estudos de impacto financeiro e orçamentário, exigidos pelo artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para Bezerra Jr., a proposta foi aprovada “de forma açodada”, sem a devida análise técnica.
O veto cita decisões anteriores do Tribunal de Justiça de São Paulo que declararam inconstitucionais leis semelhantes, como programas municipais de auxílio financeiro, por violarem a separação dos poderes e criarem despesas permanentes sem fonte de custeio.
Outro ponto lembrado pela Prefeitura é que a própria Câmara já havia arquivado projeto semelhante — o chamado “Bolsa-Atirador” — após parecer da Procuradoria Legislativa apontar o mesmo vício de iniciativa.
Bezerra Jr. reconhece o mérito social da proposta, mas afirma que ela “cria obrigação permanente, impõe custos ao município e interfere na gestão administrativa”, o que inviabiliza sua sanção.
O veto foi encaminhado à Câmara Municipal nesta segunda-feira (10). Os vereadores decidirão se mantêm ou derrubam a decisão, conforme prevê a Lei Orgânica do Município.
