A Prefeitura de Araçatuba vetou integralmente o Projeto de Lei 111/2025, que criaria o Programa Bolsa-Trabalho no município. A proposta, aprovada pela Câmara Municipal, foi barrada sob a justificativa de inconstitucionalidade por tratar de matéria orçamentária e de organização administrativa — temas de iniciativa exclusiva do Poder Executivo.

O texto, de autoria do Legislativo, previa o pagamento mensal de R$ 750 a 100 beneficiários, vinculados a atividades em secretarias municipais. Segundo o Executivo, a medida ultrapassa a simples criação de despesa e interfere diretamente na gestão pública.

O secretário de Assuntos Jurídicos, Arthur Bezerra Jr., afirmou que o projeto invade competências do prefeito ao determinar como e onde os serviços seriam prestados, além de interferir na execução de políticas públicas.

“A lei extrapolou a criação de despesa e dispôs sobre atribuições internas das secretarias. Isso caracteriza vício de iniciativa e afronta ao artigo 61 da Constituição Federal”, explicou.