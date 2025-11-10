Funcionários da empresa GF, contratada para prestação de serviços terceirizados em escolas e prédios públicos municipais de Araçatuba, denunciaram novamente atrasos no pagamento dos salários e do vale-alimentação, nesta segunda-feira (10). Segundo os relatos, há trabalhadores que enfrentam dificuldade até para comprar alimentos, fraldas e medicamentos para seus filhos.

A situação não é inédita. No meio deste ano, a empresa já havia atrasado pagamentos, o que resultou em multa aplicada pela Prefeitura Municipal. O Siemaco, sindicato da categoria, também notificou formalmente a empresa e o Executivo, solicitando providências jurídicas. Ainda assim, o problema persiste.

Diante do cenário, diversos funcionários procuraram o vereador Damião Brito (Rede) e também a Folha da Região para denunciar o que classificam como “descaso” por parte da empresa. O parlamentar afirma que já há elementos suficientes para que a administração municipal avalie a possibilidade de rescisão contratual por justa causa, devido à reincidência no descumprimento das obrigações trabalhistas.