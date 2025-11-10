Funcionários da empresa GF, contratada para prestação de serviços terceirizados em escolas e prédios públicos municipais de Araçatuba, denunciaram novamente atrasos no pagamento dos salários e do vale-alimentação, nesta segunda-feira (10). Segundo os relatos, há trabalhadores que enfrentam dificuldade até para comprar alimentos, fraldas e medicamentos para seus filhos.
A situação não é inédita. No meio deste ano, a empresa já havia atrasado pagamentos, o que resultou em multa aplicada pela Prefeitura Municipal. O Siemaco, sindicato da categoria, também notificou formalmente a empresa e o Executivo, solicitando providências jurídicas. Ainda assim, o problema persiste.
Diante do cenário, diversos funcionários procuraram o vereador Damião Brito (Rede) e também a Folha da Região para denunciar o que classificam como “descaso” por parte da empresa. O parlamentar afirma que já há elementos suficientes para que a administração municipal avalie a possibilidade de rescisão contratual por justa causa, devido à reincidência no descumprimento das obrigações trabalhistas.
A reportagem apurou que, na manhã desta segunda-feira, ocorreu uma reunião na Prefeitura Municipal para tratar do assunto. Até o momento, porém, não houve divulgação oficial sobre eventuais medidas adotadas.
Resposta da empresa
A Folha da Região entrou em contato com a GF no início da tarde desta segunda-feira. Uma mulher que se identificou como diretora da empresa afirmou apenas que “os pagamentos estão 100% realizados”.
Ela não respondeu às demais perguntas enviadas, incluindo se os pagamentos foram regularizados somente após a divulgação das denúncias feitas pelo vereador Damião Brito (Rede). A empresa também não se pronunciou sobre os atrasos anteriores, nem sobre a multa aplicada pela Prefeitura.
Orientação aos trabalhadores
O vereador orienta que os trabalhadores que se sentirem lesados procurem assistência jurídica. Segundo ele, caso não haja avanço por parte da empresa e da administração, existe a possibilidade de manifestação pacífica em defesa dos terceirizados.
